İşte CHP'nin seçim üssü! Neler oluyor, hangi hazırlıklar var? Sandık takibi için hangi önlemler alındı?

14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için CHP'nin kurduğu seçim üssünde hazırlıklar sürüyor. CHP 201.698 sandıkta hangi önlemleri aldı? Sandık görevlisi olmayan il ve ilçe kaldı mı? Beş yıl önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşandığı gibi yine CHP'nin seçim takip sistemi çöker mi?.. İşte ayrıntılar...

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Sözcü yazarı İsmail Saymaz, CHP’nin seçim güvenliği için genel merkezinde kurduğu üsse girdi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve ekibinin çalışmalarını aktardı. Saymaz’ın aktardığına göre; “CHP 201.698 sandıkta hangi önlemleri aldı? Görevli verilemeyen iller, ilçeler ve sandıklar var mı? Beş yıl önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşandığı üzere sistem çöker mi?” Adıgüzel, bu sorulara şöyle yanıt verdi:

Sandık görevlisi neleri kontrol edecek?

Her sanıkta bir görevlimiz, kat ve okul sorumlumuz ile bilişim sorumlumuz olacak. Barosu büyük illerde avukatlar bulunacak. Bilişim sorumlusunun telefonunda mobil uygulama olacak. Ne yapıyor? Sınıfları geziyor. Yoklama yapıyor. Mesela 1001 no'lu sandıkta görevli var mı? Varsa işaretliyor. Yoksa arıyor, “Nerdesin?” diyor. Açmazsa yedeğini arıyor. Yedeği yoksa müşahit yerine geçiyor. Müşahit de mi bulanamadı? O sandığın boş olduğunu sistemde gördüğümüz için müşahit aktarıyoruz.

5 ayrı bölgede yedek server hazırlandı

Oy kullanma bitti, sayımlar başladı. Sandık görevlisi ıslak imzalı tutanağı okul sorumlusuna getiriyor. Yanında bilişim sorumlumuz var. Bilişim sorumlumuz verileri yazarak ve tutanakların fotoğrafını çekerek, genel merkeze yolluyor. Merkezdeki sunucuda arşivleniyor. Sunucunun hem coğrafi olarak, hem de olası bir felakete karşı beş ayrı yerde yedeği var.

Tutanaklara çapraz kontrol yapılacak

Islak tutanaklar ilçe başkanlığına geliyor. Her ilçede veri giriş sorumlularımız var ve onlar verileri merkeze tamamen farklı bir sistemden geçiyor. Niye? Çünkü çapraz kontrol yapıyoruz. Kontrol şu işe yarıyor: Sonucu girmediler mi? Merkezdeki çağrı merkezinden aranıyor. Diyor ki, “Sonucu niye girmedin.”

YSK'dan üç dakikada bir veri akışı

Oy çuvalları ilçe seçim kuruluna gidiyor. Yolda çuvalları takip etmek lazım. Çuvallar değişmesin diye. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendi oy havuzunu kurma meselesi bizi tedirgin ediyor. İlçe seçim kurulunda sonuçlar tutanak haline getiriliyor ve çeteleye dökülüyor. Taranarak, YSK'ya gönderiliyor. YSK ile dijital entegrasyonumuz var. Her üç dakikada bir YSK'dan veri çekiyoruz. Yani hem okuldan hem ilçeden, hem de YSK'dan veri geliyor. Üç sonucu karşılaştırıyoruz. Hata varsa sistem alarm veriyor. Ona göre müdahale başlıyor. YSK'dan gelen ve elimizdeki tutanağı karşılaştırıyoruz.

Seçim gecesi internet kesilirse...

O gece internet kesilirse b ve c planımız var. B planımız GSM operatörleriyle veri toplamak. GSM sistemi sorunluysa ilçe başkanlıklarımıza bir ekran gönderiyoruz. Onu indirecekler, ekranları doldurup il başkanına flaş diskle gönderecekler. Sisteme hacker saldırısı durumda birkaç felaket senaryomuz var.

“400 kadar sandıkta görevli yok”

Pamukkale'de sorun yaşadık. İlçe başkanımız geciktiği için görevli atayamadık. Burada 712 sandık var. Oraları müşahitlerle doldurduk. Sivas Doğanşar'da örgütümüz olmadığı için bir görevlimiz yok. Orada 32 sandık ve 2 bin oy var. Neden görevli veremedik? O ilçede ilk beşe giremezseniz görevli veremiyorsunuz. Bu şekilde 12 ilçemiz vardı. Seçime giren partiler değişince sayı azaldı. Pamukkale ve Doğanşar'ın dışında 70-80 bin oya tekabül eden 400 kadar sandıkta görevli koyamadık.

“8-11 riskli nokta var”

En çok hilenin olduğu yer, sandık başında görevlimizin olmadığı yer. 2018'de Akçakale ve Harran'da görevliler içeri giremedi. Bugün 8-11 riskli nokta belirledik.

"2018'de stratejik bir hatamız vardı"

2018'de stratejik bir hatamız vardı. “Hızlı sonuç açıklayacağız” dedik. Şuna güveniyorduk: “Diğer partilerle bir platform oluşturduk, oradan iyi veri gelir, açıklarız.” Sandıklardan veri gelmedi. Gördük ki mesele hızlı açıklamak değil, doğru sonuçları kontrol ederek takip etmek. 2019'da stratejimizi değiştirdik.