Motorine kallavi indirim geldi! 4 Mayıs 2023 Perşembe indirimli benzin ve motorin fiyatları

Araç sahipleri gece yarısı derin bir nefes aldı. Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruşluk bir indirim geldi. İndirimin ardından motorin İstanbul'da 18 lira 46 kuruşa, Ankara'da 18 lira 82 kuruşa, İzmir'de ise 18 lira 89 kuruşa geriledi.

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Motorine kallavi indirim geldi. Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü akaryakıta çifte indirim gelmiş ve benzinin litresi 1 lira 21 kuruş, motorinin 91 kuruş, 25 Nisan tarihinde ise motorinin litresi 47 kuruş düşmüştü.

Bu gece yarısından itibaren akaryakıta bir indirim daha geldi. Motorinin fiyatı 1 lira 30 kuruş geriledi. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 18 lira 46 kuruş, Ankara'da 18 lira 82 kuruş, İzmir'de ise 18 lira 89 kuruşa indi.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.