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Aylar önce kurşunlanan oto galeride, bu kez de lüks otomobiller alev alev yandı

Aylar önce kurşunlanan oto galeride, bu kez de lüks otomobiller alev alev yandı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir oto galerinin önünde bulunan park halindeki lüks otomobiller alev alev yandı. Öte yandan oto galerinin birkaç ay önce kurşunladığı, dükkan sahibi ve yanındaki bir kişinin ise yaralandığı ortaya çıktı.

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Şüpheli yangın Başiskele ilçesinin Körfez Mahallesi D-130 Kara Yolu’nda bulunan oto galerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki Maserati, Jaguar, Porshe marka lüks otomobillerde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken otomobiller alev topuna döndü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kontrol altına alınırken, ekipler soğutma işlemi gerçekleştirildi.

Bir ay önce sahibi kurşunlanmış

Üç otomobil kullanılamaz hale gelirken, BMW marka başka bir otomobilde ise yangın dolayısıyla maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, 5 ay önce oto galeriye silahlı saldırı düzenlendiği, dükkan sahibi M.E. ve yanında bulunan B.D.’nin saldırı sonucu yaralandığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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