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Hulusi Akar bombası! Muhalefete seçimden sonrası için bakan olarak önerildi...

Hulusi Akar bombası! Muhalefete seçimden sonrası için bakan olarak önerildi...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la ilgili çok tartışılacak bir iddia kulisleri salladı. İddiaya göre, Hulusi Akar'ı olası iktidar değişikliğinde, muhalefete, savunma bakanı olarak önerenler olmuş...

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14 Mayıs seçimlerine günler kala, kulislerde iddialar havalarda uçuşuyor. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, seçime günler kala, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın muhalefete yeniden savunma bakanı olarak önerildiğini iddia ederek, bunu tam üç kaynaktan doğrulattığını yazdı. İşte Terkoğlu'nun yazısının ilgili bölümü:

Bir değil üç ayrı kaynaktan dinledim

- Sanki seçimde değil, savaştayız. Milletin uçağı, SİHA’sı, gemisi, düşmana karşı savunma için değil, sandığı patlatsın diye yapılmış gibi.

- Bir değil, iki değil, tam üç kaynaktan dinledim. Hulusi Akar’ı, olası iktidar değişikliğinde, muhalefete, savunma bakanı olarak önerenler olmuş.

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