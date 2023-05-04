Muharrem İnce CHP'den Meclis Başkanlığı'nı istedi, alamayınca da... Hikmet Çetin ilk kez açıkladı

Hikmet Çetin, Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçirmek için iki kez görüştüğünü belirterek, "Meclis Başkanlığı talebi olmuş. 'Hayır' dememişler ama 'diğer partilerle de konuşup gerekeni yapmaya çalışırız' denmiş. başka talepleri de olduğu için sonuca varılamadı demek ki..." dedi.

Abone ol

TBMM eski Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, aday belirleme sürecinde Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı Muharrem İnce ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını ilk kez açıkladı. Muharrem İnce ile adaylıktan çekilmesi için iki kez konuştuğunu aktaran Hikmet Çetin, Muharrem İnce'nin adaşlıktan çekilmek için Meclis Başkanlığı'nı istediğini, cevap alamayınca da adaylıkta direttiğini söyledi. İşte Hikmet Çetin'in Sözcü'den Ruhat Mengi'ye yaptığı açıklamadan satır başları...

Muharrem İnce Meclis Başkanlığı istemiş...

Muharrem İnce'nin adaylar kesinleşmeden önce CHP'den bir teklif beklediğini belirten Hikmet Çetin, "Aracılar vasıtasıyla bir takım teklifler, öneriler olmuş. Olamayacaklar söylenmiş, olabilirler de söylenmiş. Mesela Meclis Başkanlığı talebi olmuş. 'Hayır' dememişler ama 'diğer partilerle de konuşup gerekeni yapmaya çalışırız' denmiş. başka talepleri de olduğu için sonuca varılamadı demek ki..." ifadelerini kullandı.

Seçime kadar oyları daha da düşer

Seçime kadar Muharrem İnce'nin oylarının daha da düşeceği tahmininde bulunan Hikmet Çetin, "Bu seçimin ilk turda bitmesi lazım ve ilk turda bitmesi için Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oylarının toplamının yüzde 5'in altına inmesi lazım" dedi. Muharrem İnce'nin çok eski bir CHP'li olduğunu belirten Hikmet Çetin, şöyle devam etti:

Seçime kadar gereğini yapacaktır...

"Yalova İl Başkanlığı, Meclis Grup Başkanvekilliği yaptı. Cumurbaşkanı adaylığında çok umut verici bir şekilde çalıştı. Türkiye'nin bu yaşamsal seçiminde hala gereğini yapacağına inanıyorum. Çünkü sonunda yeni yine CHP olacaktır. CHP'den ayrıldıktan sonra 'ben sonunda yine CHP'nin içinde olacağım' diye konuşuyordu. Şimdi bunu bir CHP'linin yapması gerektiği gibi yapacağına inanıyorum."