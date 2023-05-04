Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan etti! 'Benim oyum Kılıçdaroğlu'na...'
EDİRNE F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı paylaştı.Abone ol
Yaklaşık 7 yıldır Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Sosyal medya hesabından "#CumhurbaşkanıKılıçdaroğlu" hastagi kullanan Demirtaş, "Allah yolunuzu açık etsin. Benim oyum sizedir" ifadelerini yazdı.
Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında, şöyle dedi: "Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Allah yolunuzu açık etsin. Ayrışmayı bitireceğinize, toplumsal barışı sağlayacağınıza, Türkiye'yi refaha, huzura kavuşturacağınıza yürekten inanıyorum. Benim oyum sizedir, Sayın #CumhurbaşkanıKılıçdaroğlu"