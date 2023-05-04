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Türk Telekom Eurocup ikincisi oldu ikinci yarıdaki etkili oyun yetmedi

Türk Telekom Eurocup ikincisi oldu ikinci yarıdaki etkili oyun yetmedi

7Days Eurocup final maçında Türk Telekom, ev sahibi İspanya ekibi Gran Canaria ile karşılaştığı mücadeleden 71-67 mağlup ayrılarak ikinci oldu.

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Türk Telekom, 7Days Eurocup final maçında konuk olduğu İspanya ekibi Gran Canaria’ya 71-67 mağlup oldu. Mücadelenin ilk dakikalarında her iki takım da karşılıklı sayılarla başlarken, periyodun ilk 5 dakikası 17-12 Gran Canaria'nın üstünlüğüyle geçti. Grant, Bouteille, Taylor ve Jones'in sayılarına, Brussino, Balcerowski, Slaughter ve Albicy ile karşılık veren Gran Canaria, karşılaşmanın ilk periyodunu 29-23 önde tamamladı.

İkinci periyotta her iki takım da daha çok savunma ağırlıklı oynarken, periyodun ilk 3 dakikası iki takım toplam 3 sayı atabildi. Bu dakikanın ardından Shurna ile 9, Balcerowski ile 4 sayı bulan Gran Canaria, aradaki farkı 20 sayıya çıkartarak skoru 44-24’e getirdi. Türk Telekom, Bouteille ile bulduğu 2 üçlükle farkı azaltmaya çalışsa da Gran Canaria, Slaughter ve Shurna'nın sayılarıyla farkı korudu. Gran Canaria soyunma odasına 50-33 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte daha etkili olan Türk Telekom, Jones ve Grant'in sayılarıyla periyodun bitimine 3 dakika 38 saniye kala aradaki farkı 8 sayıya kadar (55-47) indirdi. Bu dakikanın ardından Inglis ve Albicy ile bulduğu sayılarla farkın azalmasını engellemeye çalışan Gran Canaria'ya, Sestina, Jones ve Bouteille karşılık veren Türk Telekom, farkı 6 sayıya (61-55) indirdi. Mücadelenin üçüncü periyodu 61-55 Gran Canaria'nın üstünlüğüyle tamamlandı.
Final periyoduna etkili başlayan Türk Telekom, Sestina, Grant ve Mehmet Yağmur'un sayılarıyla mücadelenin bitimine 5 dakika kala farkı 2 sayıya kadar (64-62) indirdi. Bu dakikadan sonra her iki takım da zor sayı bulurken, son anlarda istediği oyunu yansıtamayan Türk Telekom, mücadeleyi 71-67 kaybederek, organizasyonu ikinci olarak tamamladı.

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