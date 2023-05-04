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4 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023 güncellendi

4 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023 güncellendi

Hasta, yaşlı ya da engelli vatandaşlara evinde bakan kişilere devlet tarafından ödenen evde bakım maaşları 2023 yılında 4.337 lira oldu. Her ay düzenli ödenen evde bakım maaşları mayıs ayında ne zaman ödenecek?

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Evinde hasta, yaşlı ya da engelli hastalara bakan vatandaşlara ödenen evde bakım maaşları 2023 yılında gelen son zamla birlikte 4.337 oldu. Devlet tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşlarının Mayıs ayının 15'inden sonra hesaplara yatması bekleniyor. Peki 3 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangisi oldu?

Evde bakım maaşı 2023 yılında ne kadar oldu?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı yeni tutarı 4.337 TL oldu.

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Öte yandan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada evde bakım yardımı geciken illerde ödemelerin yapılmaya başlandığı belirtildi.

Evde bakım maaşı yattı mı nasıl sorgulanır?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS ile sorgulama nasıl yapılır?

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz

Kimler evde bakım maaşı alır:  Bu yardımdan yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık kurulu raporunda mutlaka ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor.

Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.

Bu konuda son yapılan değişikliklerle de üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Yine yapılan değişiklikle engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için engelli sağlık raporunda ‘özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir’ ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını evde bakım yardımından faydalanabilir. 

18 yaşının üstündekiler içinse, raporda ‘tam bağımlı’ ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakını yardım alabiliyor.

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