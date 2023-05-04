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Japonya Havayolları son 3 mali yıldır ilk kez kar duyurdu

Japonya Havayolları son 3 mali yıldır ilk kez kar duyurdu

Japonya Havayolları (JAL), 2022 mali yılında 34,4 milyar yen (255 milyon dolar) net kar kaydetti. Firma, son 3 mali yıldır ilk kez kar pozisyonuna geçti.

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Hava yolu firması JAL'in açıklamasında, Nisan 2022-Mart 2023 dönemini kapsayan mali yıl bilançoları ile yeni mali yıl beklentilerine yer verildi.

Son bilançoya göre JAL, Mart 2023'te sona eren 2022 mali yılında 34,4 milyar yen (255 milyon dolar) net kar elde etti.

Böylelikle Japon firma, son 3 mali yıldır ilk kez kar pozisyonuna geçti. Hava yolu firması, en son 2021 mali yılında 177,5 milyar yen net zarar kaydetmişti.

Firmanın 2022 mali yılında net kar pozisyonuna geçmesinde, Japonya hükümetinin, Kovid-19 sınır önlemlerini geçen yıl sonuna doğru hafifletmesinin etkili olduğu ifade edildi.

JAL, Nisan 2023-Mart 2024'ü kapsayan mevcut mali yılda net karın yüzde 59,8 artarak 55 milyar yene (408 milyon dolar) yükselmesini hedefliyor.

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