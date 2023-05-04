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İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 8 kişi gözaltında

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 8 kişi gözaltında

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 8 kişi yakalandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbarı bilgi bulunan 11 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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