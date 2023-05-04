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Kocaeli'de oto galeri yandı! Daha önce kurşunlanmıştı!

Kocaeli'de oto galeri yandı! Daha önce kurşunlanmıştı!

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir oto galerinin önünde bulunan park halindeki lüks otomobiller alev alev yandı. Öte yandan oto galerinin birkaç ay önce kurşunladığı, dükkan sahibi ve yanındaki bir kişinin ise yaralandığı ortaya çıktı.

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Olay, Körfez Mahallesi'nde bulunan oto galerinin önünde meydana geldi. Park halindeki Maserati, Jaguar, Porsche marka lüks otomobillerde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken otomobiller alev topuna döndü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kontrol altına alınırken, ekipler soğutma işlemi gerçekleştirildi.

Üç otomobil kullanılamaz hale gelirken, BMW marka başka bir otomobilde ise yangın dolayısıyla maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, 5 ay önce oto galeriye silahlı saldırı düzenlendiği, dükkan sahibi M.E. ve yanında bulunan B.D.’nin saldırı sonucu yaralandığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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