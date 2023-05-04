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19 Mayıs resmi tatil mi 2023 okullar tatil mi haber öğrencilere geldi

19 Mayıs resmi tatil mi 2023 okullar tatil mi haber öğrencilere geldi

2023 yılında Mayıs ayındaki 2. resmi tatil olan 19 Mayıs için geri sayım başladı. Bu sene 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı 19 Mayıs cuma gününe denk geliyor. Yani hafta sonu ile birlikte hem öğrencileri hem de kamu çalışanlarını 3 günlük tatil bekliyor. 19 mayıs resmi tatili öncesi olan 18 Mayıs perşembe günü ise yarım gün mü olacak?

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Ülkemizin önemli günlerinden biri olan 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu sene yani 2023 yılında 19 Mayıs cuma gününe denk geliyor. Mayıs ayındaki 2. resmi tatil olan 19 Mayıs'ın cuma gününe gelmesi nedeniyle toplamda 3 günlük 19 Mayıs tatili yapılacak. 3 günlük tatili öğrenciler ve devlet memurları yapacak. Özel sektör çalışanları 19 Mayıs günü dışında tatil yapamayacak.

Merak edilen bir diğer soru da 19 Mayıs öncesi olan 18 Mayıs perşenbe günü yarım gün gü tatil olacak, öğleden sonra okullar tatil mi olacak sorusu oldu. Şimdiden söyleyelim 18 Mayıs perşembe günü okullar tam gün, memurların mesaisi de tam gün olacak. Çünkü resmi tatillerin öncesindeki günler yarım gün tatil olmaz. 

19 Mayıs'ta nereler tatil olacak?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. Bu sebeple 2023 yılında 19 Mayıs cuma günü tatil olacak. Kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar, borsa, noterler, aile hekimlikleri kapalı olacak.

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