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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 40 güne, 40 yılın işini sığdırmayı nasıl başardık?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 40 güne, 40 yılın işini sığdırmayı nasıl başardık?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinglerin yanı sıra sosyal medyadan da paylaşımlarda bulunuyor. Son paylaşımında "40 güne, 40 yılın işini sığdırmayı nasıl başardık?" diyen Erdoğan, hayata geçirilen projeleri hatırlatıp, ardından "Bize “yapamazsınız” diyenleri, “başaramazsınız” diyenleri, daha ilk adımda ayağımıza çelme takanları mücadelemizde hüsrana uğrattık. 40 güne sığdırdığımız başarı, işte bu inancın ve iradenin eseridir" dedi.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması: 40 güne, 40 yılın işini sığdırmayı nasıl başardık? Son 40 günde savunmadan ulaşıma, sağlıktan finansa, çalışma hayatından uydu teknolojilerine her alanda milletimize önemli müjdeler verdik.

60 yıllık bir hayalin ürünü olan Togg'un yollara çıkması da… Ülkemizin millî muharip uçağı KAAN'ın hangardan çıkması da… TCG ANADOLU gemimizin Donanımıza teslim edilmesinin de… Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın ülkemize getirilmesinin de… Akkuyu Santrali'yle Türkiye'nin nükleer ülkeler ligine resmen girmesinin de…

"Hepsinin de arka planında ciddi bir emek, vizyon, planlama, kadro ve siyasi irade vardır"

Avrupa'nın en uzun tüneli Zigana'nın rekor sürede açılmasının da… Yani 40 günde yaptığımız işlerin hepsinin de arka planında ciddi bir emek, vizyon, planlama, kadro ve siyasi irade vardır.

5 yıl, 10 yıl, hatta 15 yıl önce diktiğimiz fidanların bugün meyvelerini topluyoruz. Önce hayal kurduk, bir hayalin peşine düştük. Ardından hayallerimizi somut hedeflere dönüştürdük. Sonra da bunları azimle, cesaretle, kararlılıkla tek tek hayata geçirdik.

Bize "yapamazsınız" diyenleri, "başaramazsınız" diyenleri, daha ilk adımda ayağımıza çelme takanları mücadelemizde hüsrana uğrattık.

"40 güne sığdırdığımız başarı, işte bu inancın ve iradenin eseridir."

Milletimize inandık, ülkemizin potansiyeline güvendik, en zor zamanlarımızda dahi Allah'ın yardımından ümidimizi hiç kesmedik. 40 güne sığdırdığımız başarı, işte bu inancın ve iradenin eseridir.

Bu başarı, doğru bildiği yola yürümeyi göze alanların zaferidir. İnşallah çok daha büyük başarılara beraber imza atacağız. Türkiye Yüzyılı destanını 85 milyon olarak hep beraber yazacağız. Yeter ki kendimize inanalım, ülkemize güvenelim, umudumuzu asla kaybetmeyelim. Zafer, inananlarındır…

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