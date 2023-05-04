Ukrayna: Rusya 24 İHA ile saldırı düzenledi, 18'i imha edildi

Öldürülüp yoldaki tabelaya asıldı! Cinsel organı ağzına konulan cesedin yanından bir de not çıktı!

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma tarihi belli oldu

Altın fiyatları FED kararı sonrası rekor kırdı! 4 Mayıs çeyrek ne kadar oldu? İslam Memiş: Çok yakında patlayacak