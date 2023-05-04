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Öldürülüp yoldaki tabelaya asıldı! Cinsel organı ağzına konulan cesedin yanından bir de not çıktı!

Öldürülüp yoldaki tabelaya asıldı! Cinsel organı ağzına konulan cesedin yanından bir de not çıktı!

MEKSİNA'nın Chihuahua şehrindeki Cases Grandes bölgesinde bir yolda ayaklarından direğe asılarak sergilenen bir erkek cesedi bulundu. Yol kenarında asılmış halde bulunan cesedin cinsel organının kesildiği ve penisinin cansız adamın ağzına konulduğu görüldü. Olay yerinde bir de not bulundu.

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Meksika’da yol kenarında cinsel organı kesilmiş halde bulunan bir erkek cesedi büyük panik yarattı. La Parada Digital'e göre olay yeri ilk olarak sabahın erken saatlerinde Casas Grandes'ten Colonia Juarez kasabasına giden bir grup gezgin tarafından keşfedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri öldürülen kişinin henüz kimliğinin tespit edilemediğini söyledi.

Cansız bedenini yol kenarında bulunan adamın yanında polisler katilin bıraktığını düşündükleri bir not buldu.

Kartonun üzerinde adamın tecavüzcü olduğu için öldürüldüğünü anlatan, “Bir tecavüzcü olduğu için bu onun kaderiydi. 5 yaşındaki bir kıza tecavüz etmişti” ifadeleri kullanıldı.

Polis olaya ilişkin araştırmalarını derinleştirdiğini ifade etti.

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