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Çorum'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Çorum'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Mahmut Muhammed A. (17) idaresindeki 19 ABS 557 plakalı otomobil ile Ömer Burak E'nin (30) kullandığı 19 UF 673 plakalı hafif ticari araç, İnönü Caddesi Hastane Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Musa A. (19) yaralandı. Otomobilde sıkışan Musa A, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye götürüldü.

Kaza yüzünden bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi sonrası yeniden ulaşıma açıldı.​​​​​​​

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