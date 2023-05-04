Meteoroloji 22 il için uyarı yayımladı sağanak bekleniyor! İşte listedeki şehirler İstanbul, Ankara, İzmir...
4 Mayıs günü Meteoroloji'ye göre Türkiye'nin batısında yağışlı hava hakim olacak. Meteoroloji 22 şehre sarı kodlu uyarıda bulundu. Gün boyu gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin son uyarıları ve İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün hava durumu...
4 Mayıs günü yurdun batısında yağış, doğusunda ise güneşli bir hava hakim olacak. Meteoroloji, 4 Mayıs hava durumu raporunda 22 şehre sarı kodlu uyarıda bulundu. Gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'ye göre bugün:
Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Konya, Karaman, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışlar buralarda kuvvetli: Yağışların Marmara’nın kuzey ve doğusu, Kütahya, Denizli, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri ile Balıkesir’in kuzey ve doğu, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.