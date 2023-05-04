18 Mayıs yarım gün mü, öğleden sonra 19 Mayıs resmi tatili başlar mı?

Önemli ve şanlı günlerimizden biri olan 19 Mayıs bu sene cuma gününe denk geliyor. 2023 yılının resmi tatillerinden biri olan 19 Mayıs tatili haftasonu ile birlikte toplamda 3 gün olacak. Fakat resmi tatil öncesindeki gün olan 18 Mayıs perşembe günü yarım gün olmayacak. Okullar tam gün eğitim verecek. 22 Mayıs'ta eğitim kaldığı yerden devam edecek.

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Mayıs ayına girilmesiyle birlikte özellikle çalışan kesim ve öğrenciler tarafından tatiller sıkça araştırılmaya başlandı. Mayıs ayında 2 tane önemli gün ve resmi tatil var. Birisi 1 Mayıs'tı ve pazartesi günü kutlandı. Sırada ise 19 Mayıs var. Gençlik ve Spor Bayramı olan 19 Mayıs bu sene cuma gününe denk geldi. Böylece öğrenciler 19 Mayıs-20 Mayıs- 21 Mayıs olmaz üzere toplamda 3 gün tatil yapacak. Aynı şekilde devlet memurları ve kamu çalışanları da 3 günlük tatil yapma şanşı yakalayacak. 22 Mayıs pazartesi günü okullar yeniden açılacak.

18 Mayıs yarım gün mü?

Dini günlerden bir gün öncesi yarım gün olarak kabul edilir ve arefe günü olarak adlandırılır. Milli bayramların bir gün öncesi ise yarım gün değildir. Dolayısıyla 18 Mayıs tarihi yarım gün ve resmi tatil olmayacak. Kamu kurumları başta olmak üzere birçok işyeri açık olacak.

19 Mayıs şiirleri

HER ZAMAN İÇİMİZDE

19 Mayıs günü,

Yaşıyor kalbimizde,

Atatürk güneş gibi,

Her zaman içimizde.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri.

Ülkü verir, hız verir.

Bize 19 Mayıs.

Yurdumuzu kurtaran,

Ata'yı unutmayız.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri...

Fahrünnisa ELMALI

19 MAYIS GÜNÜ

Atatürk güneş gibi,

Her daim içimizde,

19 Mayıs gününü,

Yaşatırız kalbimizde.

Atatürk’ün güvendiği,

İşte o gençlik biziz,

19 Mayıs gününü

Özel bir gün biliriz.

Parolamız ileri,

Geri nedir bilmeyiz,

19 Mayıs gününü,

Hepimiz çok severiz.

İlkeleri benimsedik,

Çağdaşlığı hedefledik,

19 Mayıs gününü,

Doğum günümüz bildik.