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ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azaldı.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azalarak 459 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon 939 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 2 milyon varil düşüşle 364 milyon 900 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon 700 bin varil artışla 222 milyon 900 bin varile yükseldi.

- Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 21 bin varil artışla 6 milyon 396 bin varile çıktı. Ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 82 bin varil düşüşle 4 milyon 737 bin varil oldu.

lkenin günlük ham petrol üretimi ise 22-28 Nisan haftasında 101 bin artarak 12 milyon 742 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Nisan 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 12 milyon 540 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 750 bin varil olması bekleniyor.

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