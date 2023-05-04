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FED kararı sonrası Dolar, Euro ve Bitcoin'de son fiyatlar! 4 Mayıs 2023 yükseliş var

FED kararı sonrası Dolar, Euro ve Bitcoin'de son fiyatlar! 4 Mayıs 2023 yükseliş var

Mayıs ayına hızlı bir giriş yapan Dolar, Euro, Bitcoin FED kararı sonrası nasıl bir yön çizdi?Haftanın dördüncü işlem gününde kurlarda yükseliş sürüyor. Uzmanların açıklamalarına göre seçim sonrası yükselişin devamı var... İşte piyasalarda son durum...

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Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasın ardından 19,4810'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL 21,5950'den, sterlin/TL 24,5020'den satılıyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalarla doların diğer para birimleri karşısında sınırlı da olsa gerilediğini söyledi.

4 Mayıs 2023 Bitcoin ve altcoinler

Nisan ayı boyunca 30 bin doların hemen üzerindeki direnci geçemeyen Bitcoin için bomba bir iddia konuşuluyor. Bitcoin fiyatının 2024’de 100 bin doların üzerine çıkma iddiası var.

4 Mayıs 2023 Bitcoin 29.146 dolardan, Türk lirası karşısında ise 567.805 TL‘den işlem görüyor. Ethereum 1.900, Cardano 0,395, BNB 326, Dogecoin 0,0794 dolar civarlarında bulunuyor.

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