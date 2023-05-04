Mustafa Sandal, 'zina' paylaşımı yapan Fatih Erbakan'a sordu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medyadan "Zinanın suç sayılması için Milli Görüş Meclis'e" paylaşımı yaptı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın, Erbakan'ın paylaşımını alıntılayıp yazdıkları dikkat çekti.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken "Zinanın suç sayılması için Milli Görüş Meclis'e" yazılı bir video paylaştı.

Şarkıcı Mustafa Sandal, Erbakan'ın paylaşımını alıntılayarak, "Peki, "Bir kereden bir şey olmaz" ve "Çocuğun rızası vardı" diyenler hangi kategoriye girecek?" mesajını paylaştı.