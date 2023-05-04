BIST 4.554
DOLAR 19,48
EURO 21,55
ALTIN 1.274,47
HABER /  SPOR

Hakan Çalhanoğlu 35 metreden füzeyi yolladı herkesin ağzı açık kaldı

Hakan Çalhanoğlu 35 metreden füzeyi yolladı herkesin ağzı açık kaldı

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Inter, deplasmanda Hellas Verona'yı 6-0 mağlup etti. Hakan Çalhanoğlu'nun 35 metre uzaktan 90'a attığı gol sonrası İnter yöneticileri şaşkın gözlerle yıldız futbolcuyu izledi.

Abone ol

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Marco Zaffaroni'nin ekibi Hellas Verona ile Simone Inzaghi'nin yönetimindeki Inter karşı karşıya geldi.

Marc Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Inter 6-0 kazanırken, goller; 31. dakikada Adolfo Gaich'in kendi kalesine yaptığı vuruş, 36. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 37 ve 61. dakikalarda Edin Dzeko, 55 ve 90+2'de ise Lautaro Martinez'den geldi.

Karşılaşmada 90 dakika forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, uzak mesafeden attığı gol ile dikkat çekti.

Bu sonuçla birlikte Inter 60 puana ulaşırken, Hellas Verona 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Inter zorlu maçta Roma'ya konuk olurken, Hellas Verona deplasmanda Lecce ile karşılaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da güzellik salonu görünümlü bahisçilere operasyon!
Diyarbakır'da güzellik salonu görünümlü bahisçilere operasyon!
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin dava tutuksuz sanıkların savunmalarıyla sürüyor
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin dava tutuksuz sanıkların savunmalarıyla sürüyor
Okullar ne zaman kapanacak 2023 yaz tatili kaç gün? Yaz tatili sayacı-MEB
Okullar ne zaman kapanacak 2023 yaz tatili kaç gün? Yaz tatili sayacı-MEB
Can Ataklı bunu hangi kafayla yazdı? Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 20 puan fark atıyormuş!
Can Ataklı bunu hangi kafayla yazdı? Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 20 puan fark atıyormuş!
Kahramanmaraş'ta yeni deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş'ta yeni deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı
Kayseri Milli Muharip Uçak Kaan'ın fren disklerini yapacak
Kayseri Milli Muharip Uçak Kaan'ın fren disklerini yapacak
FED kararı sonrası Dolar, Euro ve Bitcoin'de son fiyatlar! 4 Mayıs 2023 yükseliş var
FED kararı sonrası Dolar, Euro ve Bitcoin'de son fiyatlar! 4 Mayıs 2023 yükseliş var
Bursa'dan 4 aylık ihracat 5 milyar doları aştı
Bursa'dan 4 aylık ihracat 5 milyar doları aştı
Enes Ünal La Liga tarihine geçti bunu başaran başka Türk yok
Enes Ünal La Liga tarihine geçti bunu başaran başka Türk yok
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın kilit ismi Ahmet Gümüş etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın kilit ismi Ahmet Gümüş etkisiz hale getirildi
Kocaeli'de 69 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de 69 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de 69 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'de 69 düzensiz göçmen yakalandı