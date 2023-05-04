BIST 4.554
DOLAR 19,48
EURO 21,56
ALTIN 1.274,69
HABER /  EKONOMİ

Motorine yeni indirim geliyor! Bu gece yarısı 1 lira 30 kuruş ucuzlamıştı! 4 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları

Motorine yeni indirim geliyor! Bu gece yarısı 1 lira 30 kuruş ucuzlamıştı! 4 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları

Dizel araç sahiplerine müjdeli haberler üst üste geliyor. Gece yarısı 1 lira 30 kuruş indirim gelen motorine, 5 Mayıs 2023 Cuma günü (bu gece yarısı) itibariyle yeni bir indirim daha geliyor. İşte 4 Mayıs 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Abone ol

Petrol fiyatlarındaki düşüş en çok dizel araç sahiplerine yaradı. 24 saatte motorine 2 liraya yakın indirim geliyor. Gece yarısı 1 lira 30 kiriş indirim gelen motorine bu gece yarısı bir indirim daha geliyor. Benzine ise indirim gündemde değil.

Brent petroldeki düşüş sürüyor

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 4,3 azalışla 71,9 dolarla 20 Aralık 2021'den bu yana en düşük kapanışı yapmasının ardından yeni günde yüzde 1,2 yükselişle 72,8 dolardan işlem görüyor.

Bu gece 49 kuruş daha indirim var

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 49 kuruş indirim gelecek. Motorine dün de 1 lira 30 kuruş indirim gelmişti. Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

İndirimli motorin fiyatları ne kadar olacak?

Bu gece gelecek olan 59 kuruşluk indirimle birlikte motorin 18 liranın atına düşecek. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 17,92 TL’ye, Ankara’da 18,28 TL’ye, İzmir’de 18,36 TL’ye gerileyecek.

Güncel benzin fiyatları ne kadar?

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,41 TL, Ankara’da 20,76 TL, İzmir’de 20,73 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Sandal, 'zina' paylaşımı yapan Fatih Erbakan'a sordu
Mustafa Sandal, 'zina' paylaşımı yapan Fatih Erbakan'a sordu
YKS adaylarına uzman tavsiyeleri: Neler yapmalı, neler yapmamalı?
YKS adaylarına uzman tavsiyeleri: Neler yapmalı, neler yapmamalı?
Hakan Çalhanoğlu 35 metreden füzeyi yolladı herkesin ağzı açık kaldı
Hakan Çalhanoğlu 35 metreden füzeyi yolladı herkesin ağzı açık kaldı
Diyarbakır'da güzellik salonu görünümlü bahisçilere operasyon!
Diyarbakır'da güzellik salonu görünümlü bahisçilere operasyon!
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin dava tutuksuz sanıkların savunmalarıyla sürüyor
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin dava tutuksuz sanıkların savunmalarıyla sürüyor
Okullar ne zaman kapanacak 2023 yaz tatili kaç gün? Yaz tatili sayacı-MEB
Okullar ne zaman kapanacak 2023 yaz tatili kaç gün? Yaz tatili sayacı-MEB
Can Ataklı bunu hangi kafayla yazdı? Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 20 puan fark atıyormuş!
Can Ataklı bunu hangi kafayla yazdı? Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 20 puan fark atıyormuş!
Kahramanmaraş'ta yeni deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş'ta yeni deprem oldu! AFAD şiddetini açıkladı
Kayseri Milli Muharip Uçak Kaan'ın fren disklerini yapacak
Kayseri Milli Muharip Uçak Kaan'ın fren disklerini yapacak
FED kararı sonrası Dolar, Euro ve Bitcoin'de son fiyatlar! 4 Mayıs 2023 yükseliş var
FED kararı sonrası Dolar, Euro ve Bitcoin'de son fiyatlar! 4 Mayıs 2023 yükseliş var
Bursa'dan 4 aylık ihracat 5 milyar doları aştı
Bursa'dan 4 aylık ihracat 5 milyar doları aştı
Enes Ünal La Liga tarihine geçti bunu başaran başka Türk yok
Enes Ünal La Liga tarihine geçti bunu başaran başka Türk yok