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Anneler günü ne zaman 2023 bu pazar mı mayısın kaçında?

Anneler günü ne zaman 2023 bu pazar mı mayısın kaçında?

Sonsuz sevgisi ve sabrı ile her zaman yanımızda olan canımız, kanımız annelerimizin en özel günü Anneler Günü ne zaman araştırmaları başladı. Mayıs ayının başlaması ile birçok kişinin kafası karışıyor. Anneler günü bu pazar mı sorusu akıllara takılıyor. Ülkemizde Anneler Günü her yıl mayıs ayının 2. pazar günü kutlanır. Yani 2023 mayıs ayı Anneler Günü seçim günü olan 14 Mayıs'a denk gelecek.

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Mayıs ayının tavaş yavaş ortalarına doğru ilerlerken birçok kişinin kafasında Anneler Günü ne zaman, bu pazar Anneler Günü mü ve mayısın kaçında Anneler Günü soruları takılıyor. Sabrıyla, sevgisiyle, koşulsuz güveniyle hep yanımızda olan Annelerimizin en güzel, özel günü olan Anneler Günü her yıl mayıs ayının 2. haftasında kutlanır. Bu sene de Anneler günü mayıs ayının 2. haftasındaki pazar günü yani 14 Mayıs'ta kutlanacak. 

Aynı zamanda bu sene Anneler Günü bir başka önemli güne daha denk geliyor. 14 Mayıs'ta vatandaşlar sandık başına gidecek ve cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanacaklar. Bu nedenle 14 Mayıs Anneler Günü bu sene unutulmaz bir güne denk gelecek. Şimdiden dizi uyaralım seçim rehavetine katılıp annelerinizin bu önemli gününü aman ha es geçmeyin. Hep beraber oy kullandıktan sonra annenizi bir kahvaltıya götürebilir ya da ona bol gezili bir gün hediye edebilirsiniz. 

Anneler Günü ne zaman kutlanmaya başlandı, tarihi

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanmaktadır.

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