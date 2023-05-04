Kılıçdaroğlu'nun ittifak kurgusundaki 3 sorunu Ahmet Hakan yazdı

Ahmet Hakan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun seçim hazırlıkları konusundaki tavrını değerlendirerek HDP desteği, İYİ Parti ile sorunlar ve Babacan-Davutoğlu'nun içler acısı halinin Kılıçdaroğlu'nun 3 hatası olduğunu yazdı.

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Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu ittifak yapısının sıkıntıları olduğu iddiasıyla ilgili dikkat çeken yazı, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'dan geldi.

Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak yaptığı çalışmalarda bulduğu eksikleri dile getirdi.

"AK Parti’den oy tırtıklamayı bir türlü başaramadı"

Hakan bugünkü 'Kılıçdaroğlu kurgusunun en sorunlu üç tarafı' isimli yazısında şunları ifade etti:

"Kılıçdaroğlu’nun kurduğu ittifak yapısının sorunlu taraflarından biri şu: HDP’den destek alıyor, bu kendisi açısından tabii ki önemli bir kazanç. Ancak HDP’den aldığı desteğin getirdiği kadar götürdüğü de olabiliyor. Bu da kendisi açısından önemli bir sorun. Kılıçdaroğlu’nun kurgusunun bir başka sorunlu tarafı da şu: İttifak kurgusunda çok önemli bir yer verdiği Deva ve Gelecek, AK Parti’den oy tırtıklamayı bir türlü başaramadı. AK Parti’de hatırı sayılır bir kayba yol açamadı bu iki parti. Güçlü bir İYİ Parti. HDP’nin aday çıkarmama kararının doğurabileceği sorunları ortadan kaldırabilirdi. Milliyetçi oylar açısından Kılıçdaroğlu’nu bir çekim merkezi haline getirebilirdi. Ancak masadan kalkıp masaya dönme olayı, İYİ Parti listelerinin ortaya çıkardığı tartışmalar, Meral Akşener’in mesajlarındaki belirsizlikler. İYİ Parti oylarının gerilemesine yol açtı."

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