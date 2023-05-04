BIST 4.552
DOLAR 19,48
EURO 21,57
ALTIN 1.274,78
HABER /  GÜNCEL

Yağışlar işe yaradı mı? İstanbul barajlarında son durum kaç aylık su kaldı?

Yağışlar işe yaradı mı? İstanbul barajlarında son durum kaç aylık su kaldı?

 İstanbul'da barajlardaki su miktarı hala kritik seviyede. Nisan kısmen yağışlıydı, yüzde 35'lerde olan baraj doluluk oranları yüzde 48'e kadar yükseldi. Ancak yağış devam etmezse yaz sonunda yine sıkıntılı günler bizi bekliyor.

Abone ol

İstanbul'a su sağlayan barajlar kritik seviyede. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayına göre barajlardaki su miktarı yarı yarıya düştü. NTV'den Osman Terkan'ın haberine göre 10 barajın 8'inde su seviyesi yarıdan daha az. Kazandere ve Papuçdere ise kuruma noktasına geldi. Alibeyköy Barajı'nın da 4'te 3'ü kurudu.

Rakamlar ve manzara endişe verici olsa da İSKİ'den İstanbulluların içini rahatlatacak haber geldi. Geçtiğimiz ay devreye sokulan Melen 3 sistemiyle İstanbul'a su takviyesi yapılacak.

Melen'den İstanbul'a su takviyesi yapılacağını söyleyen İstanbul Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanı İsmail Aydın, "Aylık bazda 10 milyon önümüzdeki sürece kadar da 50-60 milyon metreküp ilave bir su alacağız Melen sisteminden. Şu anki verilerle yaz döneminde herhangi bir su sıkıntısı öngörmüyoruz ve yaşatmayacağız." dedi.

İSKİ istatistiklerine göre 13 Nisan tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 91,57, 2014'te yüzde 33,25, 2015'te yüzde 97,36, 2016'da yüzde 86,86, 2017'de yüzde 87,46, 2018'de yüzde 91,38, 2019'da yüzde 92,7, 2020'de yüzde 70,25, 2021'de yüzde 80,28, 2022'de ise yüzde 88,2 olarak kaydedildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
4 ayda memurun maaşı 2 bin 800, asgari ücret bin 700 lira eridi! Emekli üç ayda bin 700 TL kaybetti
Foto Galeri 4 ayda memurun maaşı 2 bin 800, asgari ücret bin 700 lira eridi! Emekli üç ayda bin 700 TL kaybetti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Oyun konsolu satma bahanesiyle vatandaşları dolandıran 3 şüpheli yakalandı
Oyun konsolu satma bahanesiyle vatandaşları dolandıran 3 şüpheli yakalandı
Yabancı iş insanlarına ayçiçek yağı üzerinden tuzak! Çete lideri altın meraklısı çıktı
Yabancı iş insanlarına ayçiçek yağı üzerinden tuzak! Çete lideri altın meraklısı çıktı
Kılıçdaroğlu'nun ittifak kurgusundaki 3 sorunu Ahmet Hakan yazdı
Kılıçdaroğlu'nun ittifak kurgusundaki 3 sorunu Ahmet Hakan yazdı
Anneler günü ne zaman 2023 bu pazar mı mayısın kaçında?
Anneler günü ne zaman 2023 bu pazar mı mayısın kaçında?
Süt fiyatına tepki gösteren işletmeler süt dökme eylemi başlattı
Süt fiyatına tepki gösteren işletmeler süt dökme eylemi başlattı
Motorine yeni indirim geliyor! Bu gece yarısı 1 lira 30 kuruş ucuzlamıştı! 4 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları
Motorine yeni indirim geliyor! Bu gece yarısı 1 lira 30 kuruş ucuzlamıştı! 4 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları
Mustafa Sandal, 'zina' paylaşımı yapan Fatih Erbakan'a sordu
Mustafa Sandal, 'zina' paylaşımı yapan Fatih Erbakan'a sordu
YKS adaylarına uzman tavsiyeleri: Neler yapmalı, neler yapmamalı?
YKS adaylarına uzman tavsiyeleri: Neler yapmalı, neler yapmamalı?
Hakan Çalhanoğlu 35 metreden füzeyi yolladı herkesin ağzı açık kaldı
Hakan Çalhanoğlu 35 metreden füzeyi yolladı herkesin ağzı açık kaldı
Diyarbakır'da güzellik salonu görünümlü bahisçilere operasyon!
Diyarbakır'da güzellik salonu görünümlü bahisçilere operasyon!
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin dava tutuksuz sanıkların savunmalarıyla sürüyor
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin dava tutuksuz sanıkların savunmalarıyla sürüyor
Okullar ne zaman kapanacak 2023 yaz tatili kaç gün? Yaz tatili sayacı-MEB
Okullar ne zaman kapanacak 2023 yaz tatili kaç gün? Yaz tatili sayacı-MEB