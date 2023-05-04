Yağışlar işe yaradı mı? İstanbul barajlarında son durum kaç aylık su kaldı?

İstanbul'da barajlardaki su miktarı hala kritik seviyede. Nisan kısmen yağışlıydı, yüzde 35'lerde olan baraj doluluk oranları yüzde 48'e kadar yükseldi. Ancak yağış devam etmezse yaz sonunda yine sıkıntılı günler bizi bekliyor.

Abone ol

İstanbul'a su sağlayan barajlar kritik seviyede. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayına göre barajlardaki su miktarı yarı yarıya düştü. NTV'den Osman Terkan'ın haberine göre 10 barajın 8'inde su seviyesi yarıdan daha az. Kazandere ve Papuçdere ise kuruma noktasına geldi. Alibeyköy Barajı'nın da 4'te 3'ü kurudu.

Rakamlar ve manzara endişe verici olsa da İSKİ'den İstanbulluların içini rahatlatacak haber geldi. Geçtiğimiz ay devreye sokulan Melen 3 sistemiyle İstanbul'a su takviyesi yapılacak.

Melen'den İstanbul'a su takviyesi yapılacağını söyleyen İstanbul Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanı İsmail Aydın, "Aylık bazda 10 milyon önümüzdeki sürece kadar da 50-60 milyon metreküp ilave bir su alacağız Melen sisteminden. Şu anki verilerle yaz döneminde herhangi bir su sıkıntısı öngörmüyoruz ve yaşatmayacağız." dedi.