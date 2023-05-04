4 ayda memurun maaşı 2 bin 800, asgari ücret bin 700 lira eridi! Emekli üç ayda bin 700 TL kaybetti
Memur, emekli ve asgari ücretlinin seçim öncesi ek zam hayali suya düştü. Asgari ücrete Temmuz ayında ek zam konuşulurken, yılın başından bu yana 8 bin 580 liralık asgari ücretin alım gücü 6 bin 911 liraya düştü. En düşük emekli aylığının alım gücü 5 bin 802 liraya geriledi. Memurun alım gücü ise 2 bin 800 TL eridi...
Enflasyonun istenilen seviyeye çekilememesi ve 52 aydır sürekli olarak yükselmesi emekli ve çalışanların alım gücüne darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Enflasyon emekli ve çalışanın satın alma gücünü 4 ayda eritti. Yılın başında emekli ve çalışanın cebindeki 100 liranın alım gücü bugün 77,5 liraya geriledi.
Yılın başında işçiye, memura, emekliye verilen maaş zamları enflasyon karşısında adeta buhar oldu. Asgari ücretlinin piyasadaki alım gücü 6 bin 580 liraya, en düşük emekli aylığının alım gücü 7 bin 500 liradan 5 bin 802 liraya düştü.
Bu yılın ocak-nisan dönemini kapsayan ilk 4 ayında tüketici fiyatları, Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) göre yüzde 15,20, Enflasyon Araştırma Grubuna (ENAG) göre yüzde 29,06 arttı.
Yılın başında zamla birlikte maaşı 12 bin 532 liraya yükselen en düşük dereceli memurun mart sonu itibariyle alım gücü TÜİK'e göre 10 bin 878 liraya, ENAG'a göre 9 bin 694 liraya geriledi. Bu memurun cebindeki maaşının fiyatlar karşısındaki alım gücü TÜİK'e göre 1654 TL, ENAG'a göre 2 bin 838 lira birden azalmış oldu.