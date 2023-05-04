4 ayda memurun maaşı 2 bin 800, asgari ücret bin 700 lira eridi! Emekli üç ayda bin 700 TL kaybetti

Yılın başında zamla birlikte maaşı 12 bin 532 liraya yükselen en düşük dereceli memurun mart sonu itibariyle alım gücü TÜİK'e göre 10 bin 878 liraya, ENAG'a göre 9 bin 694 liraya geriledi. Bu memurun cebindeki maaşının fiyatlar karşısındaki alım gücü TÜİK'e göre 1654 TL, ENAG'a göre 2 bin 838 lira birden azalmış oldu.