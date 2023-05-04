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Garanti BBVA'nın gezici tırı deprem bölgesindeki çocuklarla buluştu

Garanti BBVA'nın gezici tırı deprem bölgesindeki çocuklarla buluştu

Garanti BBVA, 23 Nisan'ı deprem bölgesindeki çocuklarla birlikte kutladı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için birçok oyun ve atölye içeren Garanti BBVA gezici tırları ve çalışanlardan oluşan ekip, 22 Nisan-29 Nisan'da Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki çadır kentleri ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklar; seksek, yakar top ve masa futbolu gibi geleneksel oyunların yanında çocuk tiyatrosu, illüzyon gösterisi, film gösterimi ve masal anlatımlarıyla eğlenceli saatler geçirdi. Düzenlenen atölyelerde kukla, rüzgargülü ve uçurtma yapmayı öğrenen çocuklar bayramın tadını çıkardı.

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) eğitmenleri ve çalışanlarından oluşan Gönüllü Yoncalar'ın da eşlik ettiği etkinliklerde çadır ve konteyner kentlerden köylere kadar uzanan geniş bir rotada bir hafta boyunca bayram coşkusu yaşandı. ÖRAV üyeleri, köylerdeki sorunları tespit edip ilgili birimlere aktarma fırsatı da buldu. Garanti BBVA, deprem bölgesindeki çocukların yoğun ilgiyle karşılaştığı etkinliklerin devamı için de çalışmalarını sürdürüyor.

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