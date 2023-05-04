Melek Mosso hayatı, annesi ve kardeşi hakkında bilinmeyenleri! Melek Mosso kimdir?

Şarkıcı Melek Mosso geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programına katıldı ve hayatı ile ilgili gerçekler ilk kez anlattı. 33 yaşında olan Melek Mosso 10 yaşında kadın oldu, yemek yaptım, kardeşime baktım sözleri ile hayranlarını üzdü. Bu açıklamalardan sonra Melek Mosso'nun zorlukla geçen çocukluğu ve hayatı merak konusu oldu.

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Asıl adı Melek Davarcı olan ve Melek Mosso adıyla da tanınan sevilen şarkıcı geçtiğimiz gün anlattıkları, zorlu hayat hikayesi ile hem ekran başındakileri hem de hayranlarını ağlattı. 10 yaşında kadın oldu diyen Melek Mosso'nun hayatı yürek yakan açıklamalarından sonra merak konusu oldu. Küçük yaşta annesi ve kardeşi Süleyman ile yaşamak zorunda kalan Melek Mosso, 'Annem çalışmak zorundaydı, bizim bakıcımız vardı ama kadın bizi karanlığa kilitler aç susuz bırakırdı, hatta kardeşimi döverdi' itirafıyla kan dondurdu. Yemek yapardım, evi temizlerdik küçük yaşta kadın oldum diyen Melek Mosso şu anda 33 yaşında ve aslen Kayserili. Klibinde oynadığı Serkan Sağdıç ile uzun süredir aşk yaşayan Melek Mosso evlilik yolunda ilerliyor.

Kardeşimi ben büyüttüm. Annemle babam çalışıyordu. Hiçbir zaman çocuk olmadım ben. Keşke o kadar çabuk büyümeseydim. Ben yedi yaşında büyüdüm" diyen Melek Mosso açıklamasında şunları söyledi:

"Denizli'ye taşındığımızda beş yaşındaydım, bakıcı bakıcı geziyorduk annemle babam çalıştığı için. Bir gün bakıcının kızı, kardeşimin gözüne yanan bir çubuk soktu. Kadın zaten bizi dövüyordu ve odaya kilitliyordu. Şu an o yıllarımla barıştım ama aklıma gelen ilk şey kardeşime zarar verilmiş olması, birinin beni dövmesi, kardeşimi dövmesi ve kilitliyor. Ne bir su var, ne tuvalet var ve seni bırakıp gezmeye gidiyor. İnsanca bir davranış değil, korkunç. Hatırladığım en kötü anım bu."

Melek Mosso kimdir:

Ünlü şarkıcı Mosso, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamlayan şarkıcının asıl soyismi ‘Davarcı’dır. Melek Mosso ismi ise İtalyanca bir müzik terimi olan ve ‘gittikçe hızlanarak’ anlamına gelen ‘Mosso’ kelimesinden geliyor.

Melek Mosso, 9 yaşında bağlama çalmaya başlayarak müziğe başladı. Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrenimine devam etti. Yan flütle şarkı söylemeyi sürdürüyor. Bir firmanın düzenlediği şarkı yarışmasında jüri özel ödülünü kazanmayı başardı ve Akustikhane stüdyolarında kayıt şansını yakaladı. ‘O Ses Türkiye’ yarışmasına katıldı. 2018 yılında Youtube kanalında Yıldız Tilbe’ye ait ‘Vursalar Ölemem’ şarkısını coverladı ve bu parça yaklaşık 15 milyon kez dinlendi.