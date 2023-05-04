Böylesi görülmedi! MHP adayı İsmail Gümüş, ölen yazarın kitabını kendi kitabı gibi bastırıp Devlet Bahçeli'ye hediye etti

MHP Adıyaman milletvekili adayı İsmail Gümüş’le ilgili şok iddialar... 2015’te ölen yazar İsmail Gümüş’e ait 'Hançer' isimli kitabı, kendi kitabı gibi yeniden bastırdı. Gümüş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de hediye ettiği kendisine ait olmayan kitapla imza günleri düzenledi.

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14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala MHP milletvekili adayının imza attığı skandal patlak verdi. Kırklareli doğumlu yazar İsmail Gümüş’ün, "Hançer" isimli romanı, Profil Yayıncılık tarafından Nisan 2015'te basıldı. Yazar Gümüş, kitabı çıktıktan kısa bir süre sonra, 5 Kasım 2015’te vefat etti. Birgün'ün haberine göre, yazarın ölümünden 7 yıl sonra MHP'den milletvekili adayı olan İsmail Gümüş, 21 Nisan 2022'de sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Tüm stokları tükenen Hançer adlı romanımı ve nasipse ikinci romanım Alamut’un Hançeri’ni yeniden baskıya gönderdik. Çok yakında yeniden tüm seçkin kitapevlerinde inşallah...” Gümüş, paylaşımın altına kitabı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hediye ederken çektirdiği fotoğrafı da ekledi.

Fotoğraftaki kitabın, 2015’te yaşamını yitiren yazar İsmail Gümüş’ün Profil Yayıncılık’tan çıkan kitap olduğu görüldü. Yazar İsmail Gümüş’e ait Hançer romanının ilk baskısını yapan yayınevi, kitapla ilgili sözleşmenin 1 Mart 2015'te imzalandığını ve sözleşme süresinin 1 Mart 2020 tarihinde sona erdiğini açıkladı.

'Kitabın telif hakları bende'

MHP’li Gümüş, başkasının kitabını kendi kitabı gibi kullanmadığını belirterek, “Kitabın telif hakkı bende” dedi. Elinde, kendisiyle bir ilgileri olmadığını açıklayan yayınevi ile yaptığı yazışmalar bulunduğunu iddia eden Gümüş, “Peki size niye böyle bir iftira atılsın” sorusuna ise yanıt vermedi.