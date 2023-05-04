Mansur Yavaş Alpay Özalan kavgası! "Kasları beyninden fazla gelişmiş" lafına sert yanıt: Adamsan cevap ver!

Mansur Yavaş'ın "Kasları beyninden fazla gelişmiş trol bir milletvekili var" diyerek isim vermeden yüklendiği Alpay Özalan'dan çok sert bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında Özalan, Yavaş için "İkiyüzlü ve çapsız" dedi. Yavaş'a bir takım sorular yönelten Özalan "Adamsan cevap ver Mansur Yavaş! Adamsan!" ifadelerine yer verdi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş ile AK Parti Milletvekili Alpay Özalan arasındaki polemik gündem yarattı. 14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında Ordu'daki mitingde konuşan Mansur Yavaş, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın kendi sözlerini değiştirerek sosyal medyada paylaştığını iddia ederek tepki gösterdi.

Mansur Yavaş: Kasları beyninden fazla gelişmiş trol vekil

İsim vermeden Özalan'a yüklenen Yavaş, “Kasları beyninden fazla gelişmiş trol bir milletvekili var. Trollük yapacağım diye uğraşıyor. Benim sözlerimi kesmiş. Dedim ki ‘asıl gündem seçim ve geçim.’ 14’ünden sonra İHA’lar, SİHA’lar tekrar görev alanına dönecek. Ama siz işsizlikle enflasyonla baş başa kalacaksınız. Gerçek gündem budur” ifadelerini kullandı.

Alpay Özalan: "Zeka seviyen bilindiği için 4 yıldır..."

Yavaş'ın açıklamalarına ise Alpay Özalan'dan jet yanıt geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Özalan'ın açıklamaları şöyle:

"Mansur Yavaş denilen kendini bilmez aklınca bana hakaret etmiş. Yahu sen zeka seviyen bilindiği için 4 yıldır konuşturulmayan bir çapsızsın. Kendi partin bile bile sana bu muameleyi yaparken, beyin konusuna girmen senin için biraz riskli değil mi? Konuştukça batma diye yıllarca konuşturulmadın.

"Vatanseverim diye ortalıkta geziyorsun"

Şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ve Selo'ya verdiği tavizlerin üzerini örtmek için ortalığa salındın. Dağdaki terörist elebaşları Kılıçdaroğlu'nu açık açık destekliyor. Sen de vatanseverim, adamım diye ortalıkta geziyorsun. Muhalefetin rezilliklerini örtmeye çalışıyorsun. Senin vatanın neresi, hangi vatanı seviyorsun?

Genel Başkanın bay Kemal'in özerklik vaadini ve Van'da HDP bayrakları altındaki mitingini perdelemek için yerli ve milli silahları aşağılamaya çalışıyorsun.

"Adamsan cevap ver"

Beni iyi dinle iki yüzlü Mansur Yavaş. Ülkenin başına geçmesini istediğin Kemal Kılıçdaroğlu 'Oy verin Selo'yu hapisten çıkartayım. Özerklik getireyim' diyor.

Sana tek bir sorum var. 'Apo'nun heykelini dikeceğim' diye ve hendek teröründe özerklik isteyen Selo terörist mi değil mi? Adamsan cevap ver Mansur Yavaş! Adamsan!"