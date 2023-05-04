Deprem bölgesindeki OHAL kaldırılıyor! Oy kullanırken bunlara dikkat edin

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından bölgede ilan edilen OHAL, 9 Mayıs 2023 tarihi itibariyle kaldırılıyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CNN Türk canlı yayınında açıkladı.

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AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ilan edilen OHAL'in 9 Mayıs'ta sonlandırılacağını açıkladı. Yavuz, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

Seçimde tek zarf çift pusula

Yavuz, seçimlerde tek zarf, çift pusula olduğunu belirterek, "Artık eskisi gibi her oy ayrı zarfa girecek değil. Yani o gün seçmen oy kullanmak için gittiklerinde kendisine iki pusula verilecek. YSK, yurt dışında oy kullanacaklara dair pusulayı bastı. Yurt içindeki farklı, hâlâ basılmadı. Henüz daha illerde kullanılacak pusula basılmadı.

Oy pusulası her ilde aynı olmayacak

- Türkiye'nin her yerinde aynı pusula basılmıyor. Bazı yerlerde 24 parti var, bazı illerde bağımsız adaylar fazla. Bu farklar sebebiyle her ile ayrı pusula basılıyor. YSK bu pusulaları basacak ve gönderecek. Benim elimde örnek bir pusula var. Cumhurbaşkanı seçimi pusulası belli.

En uzun pusula 16 şehirde olacak

- Toplam 36 parti seçime girme hakkı elde etti, ancak sadece 24'ü seçime girecek. Ama bazı illerde bunun 17'ye kadar düşeceğini, bazı illerde daha fazla olacak. Millet İttifakı, 16 ilde yok mesela. Tek ilden girecekleri listeden tek aday olacak. En uzun olan pusula bu, daha kısa olacak yerler var. Kabine seçmenle birlikte kimse giremez.

Hangi zarflar geçersiz olacak

- Sandık kurulu mührü dışında başka bir mühür varsa geçersiz. YSK'nin LOGO ve mührü, sandık mührü var. Parmak izi varsa geçersiz. İmza attı diyelim o da geçersiz. Tamamen yırtılmış, o da geçersiz. Ya da herhangi bir yazı ya da işaret koymuş. Yine geçersiz.

- YSK zaten hangi oyların geçerli olacağı, hangi pusulaların geçersiz olacağına ilişkin şablonları oluşturmuş durumda. Sitesinden girip bakılabilir.

- Herhangi partinin alanına vurulmuş oyların hepsi geçerli. Kaç tane vurulmuş olursa olsun. Ve ya birden çok parti vurulmuşsa, yazı yazılmışsa, iki yere oy kullandıysanız geçersiz."

Deprem bölgesindeki OHAL kalkıyor

Ali İhsan Yavuz ayrıca, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ilan edilen OHAL'in 9 Mayıs'ta kaldırılacağını söyledi.