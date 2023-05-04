Melek Mosso gerçek adı ne, aslen nereli, kaç yaşında? Melek Mosso sevgilisi kimdir?

Melek Mosso son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Çocukluğunda yaşadığı kötü anları anlatan Melek Mosso'nun gerçek adı aslında Melek Davarcı. 33 yaşında olan Melek Mosso aslen Kayserili. 9 yaşında bağlama çalmaya başlayan Melek Mosso'nun uzun süredir klibinde oynadığı Serkan Sağdıç ile aşk yaşadığı biliniyor.

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Melek Mosso son günlerin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Şarkıcı Melek Mosso geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programına katıldı ve hayatı ile ilgili gerçekler ilk kez anlattı. 33 yaşında olan Melek Mosso 10 yaşında kadın oldu, yemek yaptım, kardeşime baktım sözleri ile hayranlarını üzdü. Bu açıklamalardan sonra Melek Mosso'nun zorlukla geçen çocukluğu ve hayatı merak konusu oldu.

Kardeşimi ben büyüttüm. Annemle babam çalışıyordu. Hiçbir zaman çocuk olmadım ben. Keşke o kadar çabuk büyümeseydim. Ben yedi yaşında büyüdüm" diyen Melek Mosso açıklamasında şunları söyledi:

"Denizli'ye taşındığımızda beş yaşındaydım, bakıcı bakıcı geziyorduk annemle babam çalıştığı için. Bir gün bakıcının kızı, kardeşimin gözüne yanan bir çubuk soktu. Kadın zaten bizi dövüyordu ve odaya kilitliyordu. Şu an o yıllarımla barıştım ama aklıma gelen ilk şey kardeşime zarar verilmiş olması, birinin beni dövmesi, kardeşimi dövmesi ve kilitliyor. Ne bir su var, ne tuvalet var ve seni bırakıp gezmeye gidiyor. İnsanca bir davranış değil, korkunç. Hatırladığım en kötü anım bu."

Melek Mosso kimdir:

Ünlü şarkıcı Mosso, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamlayan şarkıcının asıl soyismi ‘Davarcı’dır. Melek Mosso ismi ise İtalyanca bir müzik terimi olan ve ‘gittikçe hızlanarak’ anlamına gelen ‘Mosso’ kelimesinden geliyor.

Melek Mosso, 9 yaşında bağlama çalmaya başlayarak müziğe başladı. Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrenimine devam etti. Yan flütle şarkı söylemeyi sürdürüyor. Bir firmanın düzenlediği şarkı yarışmasında jüri özel ödülünü kazanmayı başardı ve Akustikhane stüdyolarında kayıt şansını yakaladı. ‘O Ses Türkiye’ yarışmasına katıldı. 2018 yılında Youtube kanalında Yıldız Tilbe’ye ait ‘Vursalar Ölemem’ şarkısını coverladı ve bu parça yaklaşık 15 milyon kez dinlendi.