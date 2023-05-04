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Türk Telekom, 7Days Avrupa Kupası'nda ikinci oldu

Türk Telekom, 7Days Avrupa Kupası'nda ikinci oldu

Basketbol 7Days Avrupa Kupası finalinde Türk Telekom, İspanya'nın Gran Canaria takımına deplasmanda 71-67 yenilerek, organizasyonu ikinci tamamladı.

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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası finalinde İspanya'nın Gran Canaria takımına 71-67 yenildi.

İspanyol temsilcisi ise organizasyonu şampiyon tamamlayarak gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkını aldı.

Mücadelenin ilk dakikalarında her iki takım da karşılıklı sayılar bularak başlarken, periyodun ilk 5 dakikası 17-12 Gran Canaria'nın üstünlüğüyle geçildi. Grant, Taylor, Bouteille ve Jones'in sayılarına, Brussino, Slaughter, Balcerowski ve Albicy ile karşılık veren Gran Canaria, mücadelenin ilk periyodunu 29-23 önde tamamladı.

İkinci periyota her iki takım da katı savunma yaparak başlarken, ikinci çeyreğin ilk 3 dakikası iki takım da toplam 3 sayı atabildi. Bu dakikadan sonra Shurna ile 9, Balcerowski ile 4 sayı bulan Gran Canaria, 16. dakikada aradaki farkı 20 sayıya (44-24) çıkardı. Türk Telekom, Bouteille ile bulduğu 2 üçlükle farkı azaltmaya çalışsa da Gran Canaria, Slaughter ve Shurna'nın sayılarıyla farkı korudu ve soyunma odasına 50-33 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe daha etkili başlayan Türk Telekom, Jones ve Grant'in sayılarıyla periyodun bitimine 3 dakika 38 saniye kala aradaki farkı 8 sayıya (55-47) indirdi. Bu dakikadan sonra Inglis ve Albicy ile bulduğu sayılarla farkın azalmasını engellemeye çalışan Gran Canaria'ya, Sestina, Jones ve Bouteille karşılık veren Türk Telekom, farkı 6 sayıya (61-55) indirdi ve 3. çeyrek bu skorla tamamlandı.

Final periyoduna iyi başlayan Türk Telekom, Sestina, Grant ve Mehmet Yağmur'un sayılarıyla mücadelenin bitimine 5 dakika kala farkı 2 sayıya (64-62) indirdi. Bu dakikadan sonra her iki takım da zor sayı bulurken, son anlarda istediği oyunu sergileyemeyen Türk Telekom, mücadeleyi 71-67 kaybederek, organizasyonu ikinci tamamladı.

Final maçı öncesi skandal olay

7Days Avrupa Kupası finali öncesinde otobüs şoförünün yaptığı skandal hareket nedeniyle otobüsün ön camına kafasını çarpan başantrenör Erdem Can'ın hastaneye kaldırıldı.

MR çekilmesi sonucu boynunda ciddi bir travma olduğu tespit edilen Erdem Can, maçı boyunlukla takip etti.

Kulüp tarihinde ilk oldu

1991 yılında basketbol şubesi kurulan ve bir dönem PTT adıyla da parkelerde yer alan Türk Telekom, kulüp tarihinin Avrupa'da en başarılı sezonuna imza attı.

Daha önce Koraç Kupası, FIBA Avrupa Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Türk Telekom, Avrupa'da tarihinde ilk kez finalde olmanın gururunu yaşadı.

25 yıl sonra Avrupa Ligi'nde olma fırsatını kaçırdı

Avrupa Ligi organizasyonda son olarak 1997-1998 sezonunda yer alan mavi-beyazlılar, Avrupa Ligi'nden normal sezonda beşer galibiyet ve mağlubiyetle elenmişti.

Ayrıca Türk basketbolu, 7Days Avrupa Kupası'nda üst üste ikinci kez finalde temsil edildi.

Geçen sezon Frutti Extra Bursaspor finalde yer almış ancak İtalyan ekibi Bologna'ya kaybetmişti. Bu yıl da Türk Telekom, İspanyol rakibi Gran Canaria'ya 71-67 yenilerek 25 yıl aradan sonra Avrupa Ligi'nde olma fırsatını kaçırdı.

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