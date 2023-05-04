Mersin'de yanan orman alanları yeniden yeşeriyor

Mersin'de 2021'de yanan orman alanlarında dikilen yangına dayanıklı fidanlar yeşermeye ve boy atmaya başladı.

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Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Silifke Orman İşletme Müdürlüğü Yeşilovacık Şefliği sorumluluk alanındaki Işıklı Köyü civarında, 2021 yılında yangından zarar gören ormanlık alanlara dikilen badem ve keçiboynuzu fidanları boy göstermeye başladı.

Yangına dayanıklılığıyla bilinen fidanlar, ağaçlandırma sınırlarına 3- 4 sıra şeklinde dikilerek gelecekte olabilecek yangın zararlarının en aza indirilmesi hedefleniyor. Ayrıca bu fidanlardan elde edilecek meyvelerden vatandaşların ekonomik olarak faydalanması amaçlanıyor.