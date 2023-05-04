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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

SpaceX 56 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi

SpaceX 56 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e ait 56 adet Starlink internet uydusunu yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, ABD'nin Florida eyaletinden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

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Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 56 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi. İnternet uydularını taşıyan Falcon-9 roketi ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan yerel saatle 03.31'de başarılı bir şekilde fırlatıldı. Falcon-9'un yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisinin Atlantik Okyanusu'nda bulunan insansız platform "A Shortfall of Gravitas"a ineceği açıklandı.

Öte yandan SpaceX, dünyanın farklı kesimlerinde internet bağlantısına erişimde zorluk yaşayan bölgelere geniş bant internet hizmeti sağlamak amacıyla geliştirildiği bilinen Starlink uydularından 46'sını geçtiğimiz hafta yörüngeye göndermişti.

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