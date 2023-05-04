BIST 4.575
DOLAR 19,49
EURO 21,55
ALTIN 1.274,55
HABER /  GÜNCEL

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otoyolun kent merkezi yakınlarında uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada, doğu illerinden İstanbul'a seyreden bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Otobüste yolcu olarak bulunan E.G'nin (21) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tenor Murat Karahan, AKM'de müzikseverlerle buluştu
Tenor Murat Karahan, AKM'de müzikseverlerle buluştu
Depremlerden sonra kapatılan İskenderun Deniz Müzesi yeniden ziyaretçisiyle buluşacak
Depremlerden sonra kapatılan İskenderun Deniz Müzesi yeniden ziyaretçisiyle buluşacak
THY Avrupa Basketbol Ligi'nde Dörtlü Final'e kalan ilk takım Barcelona oldu
THY Avrupa Basketbol Ligi'nde Dörtlü Final'e kalan ilk takım Barcelona oldu
Sudan’da ihlal edilen ateşkesler için taraflar birbirini suçluyor
Sudan’da ihlal edilen ateşkesler için taraflar birbirini suçluyor
ABD'deki Santa Monica Dağları'nda son 20 yılda ilk kez ayıya rastlandı
ABD'deki Santa Monica Dağları'nda son 20 yılda ilk kez ayıya rastlandı
Avrasya Tüneli’nden bir yılda yaklaşık 385 bin motosiklet geçti
Avrasya Tüneli’nden bir yılda yaklaşık 385 bin motosiklet geçti
Türk Telekom, 7Days Avrupa Kupası'nda ikinci oldu
Türk Telekom, 7Days Avrupa Kupası'nda ikinci oldu
Antalya'da Konyaaltı Sahili yaz sezonuna hazırlanıyor
Antalya'da Konyaaltı Sahili yaz sezonuna hazırlanıyor
Yolcu otobüsü kamyona çarptı! 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsü kamyona çarptı! 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Mersin'de yanan orman alanları yeniden yeşeriyor
Mersin'de yanan orman alanları yeniden yeşeriyor
AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Simson: "Türkiye için yenilenebilir enerji 'gelecek' demek"
AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Simson: "Türkiye için yenilenebilir enerji 'gelecek' demek"
'Kılıçdaroğlu kazanırsa' endişesi! Hüseyin Gülerce 'en tehlikeli vaatlerden biri' deyip uyardı
'Kılıçdaroğlu kazanırsa' endişesi! Hüseyin Gülerce 'en tehlikeli vaatlerden biri' deyip uyardı