Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otoyolun kent merkezi yakınlarında uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada, doğu illerinden İstanbul'a seyreden bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Otobüste yolcu olarak bulunan E.G'nin (21) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.