12. sınıf devamsızlık affı 2023 MEB kalktı mı? 12. sınıfta devamsızlıktan kalkma var mı?

12. sınıfta eğitim gören öğrenciler 12. sınıfta devamsızlıktan kalma var mı sorusuna yanıt ararken beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Hem depremden etkilenen hem de YKS sınavına hazırlanan öğrenciler 12. sınıfta devamsızlıktan muaf olacak.

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Yıl sonuna yaklaşırken özellikle YKS sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrenciler bu sene sınıfta kalma var mı, 12. sınıfta devamsızlıktan kalma var mı sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, CNN TÜRK yayınında 12. sınıfta devamsızlık konusuyla ilgili de açıklamada bulundu. Peki 12. sınıflarda devamsızlık var mı? İşte konu hakkında bilgiler...

12. sınıfta devamsızlıktan kalma var mı?

Bakan Özer'in açıklaması şu şekilde: "Bakanlık her yıl sınavdan sonra bu müjdeyi veriyordu. 10 ili etkilemedi, tüm illerimiz acı çekti. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız."

1 ay telafi eğitimi yapılacak

16 Haziran'da okulları kapattıktan sonra ilkokulu da kapsama alarak telafi eğitimi yapacağız. Eğitim dönemi başladığında da yine 1 aylık telafi eğitimi olacak. Öğrencilerimizin durumunu ölçmek için de sınav yapacağız.

YKS'ye girecek adaylara önemli uyarılar

YKS'ye 2 aydan az bir zaman kaldı. Uzmanlar sınav tarihinin yaklaşması, baharın da etkilerini göstermesiyle adayların motivasyonunun düşebileceğini belirtiyor.

Havaların düzelmesi psikolojileri düzeltip taze, kıpır kıpır duygular uyandırıyorken, sınava girecek gençler için bu durum zaman zaman tehdit oluşturabiliyor. Ders çalışmak yerine güzel havaların tadını çıkarmak isteyen gençlerde bu dönemde kaygı duygusu da artış gösterebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tözeniş, kaygının bu dönemde artış gösterdiğini ve adaylarda çalışmaya geç başlama, zamanı etkin kullanamamaktan kaynaklı "yetiştiremeyeceğim" endişesi, "ya sınavı kazanamazsam, ne kadar çalışırsam çalışayım olmuyor" gibi düşüncelere yol açabildiğini ifade etti.

Tözeniş, "Bu düşünceler gerginlik, panik, çaresizlik, heyecan gibi duygusal belirtileri de beraberinde getiriyor. Bu yoğun kaygı içinde de kaçma (ders çalışmayı bırakma) ya da kaçınma (erteleme) davranışlarını gözlemliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaygının orta düzeyde yaşandığında motive edici bir unsur olduğunu aktaran Tözeniş, adayların kalan süreyi verimli geçirmeleri için şu önerilerde bulundu:

"Gün içinde sürekli bildirim aldığınız telefonlarınız odaklanmayı engeller. Bildirimleri kapatarak, telefon kullanımınızı zamanla sınırlayabilirsiniz. Böylece zamanınızı da daha verimli kullanabilirsiniz. Konuların tamamlandığı bu dönemde geçmiş konulara dair tekrarlar yapabilirsiniz. Hala konu eksikleriniz varsa onları tamamlayarak ilerleyebilirsiniz. Deneme sınavları kendinizi ölçmeniz, eksikliklerinizi tamamlayabilmeniz, sınav heyecanınızı kontrol edebilmeniz için çok iyi fırsatlardır.

Gerçek sınavın bir provası olan deneme sınavlarında sınav anındaki kaygı durumunuzu kontrol etme alışkanlığınızı da oluşturabilirsiniz. Denemelerden sonra soruları iyi analiz ederek buradaki yanlışlarınızdan eksikliklerinizi hızlıca tamamlayabilirsiniz. Geçmiş yılların sorularını çözmeye başlayabilirsiniz. Zaman planlamanıza göre geriye giderek daha önceki yıllarda çıkmış soruları çözerek daha çok soru stili görmüş olursunuz. Bu da sınavdaki hızınızı ve anlama kapasitenizi arttıracaktır."

"Uykunuza, yeme düzeninize özen gösterin"

Tözeniş, püf noktanın yorulduğunuz zamanlarda yarışı bırakmak yerine dinlenmeyi öğrenmek olduğunu kaydetti.