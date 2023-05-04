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Kemal Kılıçdaroğlu'na Twitter darbesi! Mavi tikini kaybetti işte nedeni...

Kemal Kılıçdaroğlu'na Twitter darbesi! Mavi tikini kaybetti işte nedeni...

CHP Genel Başkanı ve Millet İtitfakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime 10 gün kala Twitter'daki 'mavi tik'ini kaybetti. Kılıçdroğlu, piar ekibi yaktı...

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’ın bir kuralını ihlal ettiği için mavi tikini kaybetti.

Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabında dün kapak ve profil fotoğraflarında değişikliğe gidildi. İlk kapak resmindeki siyahlığın fazla olması tepki görünce, o kapak değiştirildi.

Bir gün içerisinde arka arkaya iki defa yapılan değişiklik Twitter’da kural ihlaline neden oldu.

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