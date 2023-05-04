Dyson, Singapur'da yeni nesil bataryalar için gelişmiş üretim tesisi açacak

Singapur, Filipinler ve Birleşik Krallık'taki yeni tesisler, enerji depolama, yazılım geliştirme ve yapay zekaya odaklanarak teknolojiyi pazara daha hızlı sunmak için Dyson'ın mühendislik ve üretim kapasitesini daha da artıracak

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Dyson, son teknolojilerle yapılmış tescilli bir batarya üretmek için Singapur'da kuracağı yeni tesisle 2023'te gelişmiş üretim ayak izini iki katına çıkaracak.

Şirket açıklamasına göre, küresel teknoloji şirketi Dyson, Singapur'da yeni nesil bir batarya fabrikası inşa etmeye hazırlanıyor.

Şirket, Filipinler ve Birleşik Krallık'ta yeni AR-GE kampüslerini, uluslararası gelişmiş üretim kapasitesini ve küresel AR-GE ayak izini büyük ölçüde hızlandırdı. Bu üç yatırım, Dyson'ın uluslararası alandaki hedeflerinin büyüklüğünü yansıtıyor.

Singapur, Filipinler ve Birleşik Krallık'taki yeni tesisler, enerji depolama, yazılım geliştirme ve yapay zekaya odaklanarak teknolojiyi pazara daha hızlı sunmak için küresel olarak Dyson'ın 7/24 mühendislik ve üretim kapasitesini daha da artıracak.

Yeni tesisler, Dyson'ın Singapur, Birleşik Krallık, Çin, Malezya, Filipinler ve Polonya'daki kampüsleri, AR-GE alanları ve üretim tesislerinden oluşan mevcut alanlarının üzerine inşa edilecek. Yeni geliştirmeler, Dyson'ın daha önce açıkladığı 2,75 milyar sterlinlik 5 yıllık yatırım planının bir parçasını oluşturacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dyson Kurucusu Sir James Dyson, "Yazılım, bağlanabilirlik, yapay zeka ve tescilli son teknoloji bataryalar yeni nesil Dyson teknolojisine güç verecek. Tıpkı öncü dijital elektrikli motor teknolojisine yaptığımız uzun vadeli yatırımlar gibi, Dyson'ın yeni nesil batarya teknolojisi de Dyson ürünlerinin performansında ve sürdürülebilirliğinde büyük bir devrim yaratacak." ifadelerini kullandı.

- Singapur, ilk tescilli yeni teknoloji batarya tesisine ev sahipliği yapacak

Dyson'ın küresel genel merkezinin bulunduğu Singapur, ilk tescilli yeni teknoloji batarya tesisine ev sahipliği yapmak üzere seçildi. Tesis bu yıl tamamlanacak ve 2025'e kadar tamamen faaliyete geçerek yeni geliştirilen Dyson ürünleri için tescilli teknolojiye sahip Dyson batarya hücreleri üretecek.

Singapur'un batısındaki Tuas'ta yer alan ve Dyson tarihindeki en önemli gelişmiş üretim yatırımı olan fabrika, 53 basketbol sahası büyüklüğünde.

Dyson daha küçük, hafif, sürdürülebilir ve enerji yoğun bataryalara öncülük etmek için 10 yıldan uzun bir süre önce şirket içi batarya programını başlattı.

Araştırma ekipleri, yeni malzemeler ve süreçler kullanan, akıllı ve dijital olarak etkinleştirilmiş bir ortamda monte edilen tescilli yeni teknoloji batarya üzerinde küresel olarak çalışıyor.

Dyson Genel Müdürü Roland Krueger ise bilim ve öncü teknolojileri kullanarak yenilikçi Dyson ürünleri geliştirmeye odaklanmış durumda olduklarını aktararak, "Singapur'daki gelişmiş üretim faaliyetlerimiz Dyson'ın tamamen yeni bir batarya teknolojisini pazara sunmasını sağlayacak. Singapur'un yetenekli mühendisleri ve bilim insanları ile Endüstri 4.0 üretimini benimseyen destekleyici hükümeti, burayı Dyson gibi yüksek teknolojiye sahip bir şirket için kusursuz bir yer haline getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Yeni tesisler, Dyson için Filipinler'de türünün en önemli örneği olacak

Dyson'ın araştırma, geliştirme ve gelişmiş motor üretimi kapasitesini tek bir çatı altında toplayacak olan ve 166 milyon sterlinlik (yaklaşık 4,1 milyar TL) bir yatırımı temsil eden yeni Filipinler Teknoloji Merkezi, 92 basketbol sahasına eş değer bir alana yayılacak.

Tomas, Batangas'taki yeni kampüsün ülkedeki en büyük yatırımlardan ve en ileri teknoloji üretim merkezlerinden biri olacağı düşünülüyor. Bu da Dyson'ın küresel hedeflerinde Filipinler'in artan öneminin altını çiziyor. Yatırımın bir parçası olarak Dyson, başlangıçta 400 mühendis ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde ekibe katılacak 50'den fazla mezun mühendisi işe almayı hedefliyor.

Filipinler'deki AR-GE ekipleri diğer alanların yanı sıra yazılım, yapay zeka, robotik, akışkanlar dinamiği ve donanım elektroniğine odaklanacak. Bu uzmanlık alanları, Dyson'ın robotik teknolojilerden hava iyileştirme teknolojilerine kadar yüksek performanslı ürünleri ve Dyson Supersonic saç kurutma makinesi gibi giderek daha fazla yazılım, sensör ve bağlanabilirlikle etkinleştirilen saç bakım ürünleri için kritik önem taşıyor.

MyDyson uygulaması halihazırda kullanıcılara hava kalitesi ve çevreleri hakkında canlı veriler sunuyor. Sensörler, yapay zeka ve bağlanabilirlik sayesinde Dyson mühendisleri, ürünlerin kullanım ömrü boyunca daha fazla işlevsellik ve fayda sağlayabiliyor. Ayrıca kişiye özel tavsiye ve destek de sunabiliyor.

2024'ün ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanan kampüs, Dyson çalışanlarının refahına önem veren Dyson'ın dünya çapındaki diğer ilham verici tesislerinin izinden gidecek. Kampüsün mimarisi, iş birliğini ve yeni fikirlerin üretilmesini desteklemek için hava kalitesi, doğal ışık ve yeşilliğe öncelik verecek.

Kampüste eğlence ve spor alanlarının yanı sıra laboratuvarlar ve ofisler de yer alacak. Son teknoloji ürünü yeni tesisler, Dyson için Filipinler'de türünün en önemli örneği olacak.

- "Dyson'ın bağlantılı geleceğine katkıda bulunan hayati bir merkez olacak"

Dyson, İngiltere'nin Bristol kentinde, 10 yıl sonrasına uzanan bir ürün serisi üzerinde çalışan yüzlerce yazılım ve yapay zeka mühendisine ev sahipliği yapacak. Şirket, küresel teknoloji şirketinin Birleşik Krallık ve İrlanda'daki ticari ve e-ticaret ekiplerine de ev sahipliği yapacak olan yeni Teknoloji Merkezi'ne 100 milyon sterlinlik bir yatırım yapmayı planlıyor.

Şehrin merkezindeki Castle Park'ın karşısında yer alan yeni merkez, geçen yıl Dyson'ın RAF hangarlarını restore ederek giyilebilir cihazlar ve robotik odaklı AR-GE laboratuvarlarına dönüştürdüğü Wiltshire'daki Hullavington Airfield Kampüsü'nde duyurulan Robotik Merkezi'nin ardından Dyson'ın Birleşik Krallık'taki bir diğer büyük yatırımını temsil ediyor.

Bristol'e olan bağlılık, şehrin yazılım ve dijital beceriler için uluslararası bir merkez olarak konumunu yansıtırken, Birleşik Krallık'tan ve dünyanın dört bir yanından en yüksek nitelikli kişilerin işe alınmasını sağlayacak.

Dyson Baş Mühendisi Jake Dyson ise kendileri için sensörler, uygulamalar ve bağlanabilirliğin, makineye sadece fonksiyon eklemenin çok daha ötesinde olduğunu belirterek, "Bu gelişmeler, kullanıcılarımızı destekleyiş biçimimizi dönüştürüyor ve bir ürünün performansını kullanım ömrü boyunca nasıl geliştirebileceğimizi otonom bir şekilde değerlendirerek en yüksek performansa ulaşmalarını sağlıyor. Önemli hedeflerimiz var ve büyüyen küresel ekibimizin bir parçası olarak artan sayıda yazılım, yapay zeka ve bağlantı mühendisini işe alacağız. Bristol'daki yeni Dyson Teknoloji Merkezi, Dyson'ın bağlantılı geleceğine katkıda bulunan hayati bir merkez olacak." ifadelerini kullandı.

Bristol Köprüsü yakınlarındaki bir binanın sürdürülebilir şekilde yeniden geliştirilmesinin devamı olarak inşa edilecek olan yeni Teknoloji Merkezi, Dyson'ın Malmesbury ve Hullavington kampüsleri ve Londra'daki ofisleri de dahil olmak üzere Birleşik Krallık'taki mevcut yapılanmalarının yanında yer alacak ve Birleşik Krallık'ta AR-GE'de yer alan 3 bin 500'den fazla kişiye istihdam sağlayacak.

Dyson son 10 yılda AR-GE'ye 1,4 milyar sterlin yatırım yaptı. Malmesbury Kampüsü aynı zamanda 160 lisans

öğrencisinin öğrenim ücreti ödemeden BEng mühendislik diploması aldığı, Dyson'dan maaş aldığı ve ilk günden itibaren gerçek projeler üzerinde çalıştığı Dyson Enstitüsü'ne de ev sahipliği yapıyor.

Bristol'daki yeni Dyson Teknoloji Merkezi, Dyson teknolojilerinin uygulamalarını ve bağlantılı işlevlerini geliştirerek Dyson'ın bağlanabilirlik geleceğine de katkıda bulunacak.