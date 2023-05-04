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Kan dondurdu! Bunu ortaokul öğrencisi yaptı önce para istedi ardından...

Kan dondurdu! Bunu ortaokul öğrencisi yaptı önce para istedi ardından...

KAYSERİ’nin Melikgazi ilçesinden son gelen haber korkunç! Bir ortaokul öğrencisi, iddiaya göre para istediği kız öğrenciyi bacağından bıçakladı.Ekipler kaçan öğrenciyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Edinilen bilgiye göre,  Yalçın Delikan Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, 8. sınıf öğrencisi B.Y. (13) iddiaya göre para istediği 6. sınıf öğrencisi Ö.K. (11) ile tartıştı. Tartışmanın ardından B.Y., bıçakla Ö.K.’yi bacağından yaralayarak okuldan kaçtı. 

Bacağından yaralanan Ö.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülürken, polis ekipleri de okuldan kaçan B.Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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