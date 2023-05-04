Seçim öncesi yine aynı palavra! Emin Çölaşan'dan olay yazı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol keşfi açıklamasına Emin Çölaşan'dan itiraz geldi. Erdoğan'ı yalan söylemekle suçlayan Çölaşan, "Zira gerçekler ortada. Çünkü Türkiye'de ufak tefek buluntu artıklar dışında petrol yok! Jeolojik yapımız böyle." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın "Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk." açıklaması gündem oldu.

Petrol rezervi keşfinin ekonomiye katkısının yıllık bazda yaklaşık 2,9 milyar dolar civarında olacağı hesaplanıyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından (TPAO) alınan bilgiye göre, Şehit Aybüke Yalçın Sahası'ndaki yeni keşfin, toplam "yerinde petrol rezerv" miktarının yaklaşık 1 milyar varil, üretilebilir rezervin ise yaklaşık 600 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, günlük petrol üretimi 1999'da yaklaşık 59 bin varil iken 2020'de 64 bin varile, 2021'de 69 bin varile ve 2022 sonu itibarıyla 80 bin varile ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı keşifle birlikte Türkiye'nin günlük petrol üretiminin 180 bin varile çıkarılması hedefleniyor.

Gabar'daki keşif çalışmalarına muhalif isimler seçim oyunu olarak bakıyor. Onlardan birisi de Sözcü yazarı Emin Çölaşan oldu.

"Artıklar dışında petrol yok"

27 Mayıs darbesinden sonra Cemal Gürsel'in petrol keşfi müjdesi verdiğini daha sonraki dönemlerde siyasilerin benzer müjdeleri verdiğini ancak fos çıktığını yazan Çölaşan, Türkiye'de petrolün çok az olduğunu savunarak, "Zira gerçekler ortada. Çünkü Türkiye'de ufak tefek buluntu artıklar dışında petrol yok! Jeolojik yapımız böyle. Petrolün araya sıkıştığı dar katmanlar. Tanrı petrol ve doğalgazı bize coğrafya açısından çok yakın olan ülkelere bol kepçe vermiş ama her nedense Türkiye'den esirgemiş." ifadelerine yer verdi.

Sevgili okurlarım, kimse kimseyi kandırmaya kalkışmasın. Petrolde bizim açımızdan fazla bir hayat olmadığı artık açıkça ortada. O halde ne yapmamız gerekiyor? Zaman hızla akıp giderken “Petrolü bulduk, köşeyi döneceğiz” palavralarını sürdürüp milleti bu yolla da avutmaya çalışmak!.. Ve yutan olursa güzelce yutturmak!" sözleriyle tamamladı.

Emin Çölaşan'ın yazısının tamamı