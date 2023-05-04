Mine Kırıkkanat çok fena kıvırdı! 'Kullanıldım' deyip "Çok can yakıcı Kemal Kılıçdaroğlu dosyası"nı yalanladı

Seçime günler kala piyasaya sürüleceği iddia edilen "pis işler"le ilgili gazeteci Mine Kırıkkanat'tan olay geri adım geldi. Kırıkkanat'ın Eylül 2021'de gündeme getirdiği "Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çok sarsıcı, çok can yakıcı bir dosya var. Bu dosya yandaş basının elinde" demişti. İşte seçime günler kala ortaya çıkacak "pis işler"in o dosya olabileceği konuşulmaya başlanmıştı. Mine Kırıkkanat, bugün iddiasından geri adım atarak çok fena kıvırdı.

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Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken kaset iddiası tartışılıyor. CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum, yapmayın" dedi. Gazeteci Yetkin, Kılıçdaroğlu'na gelen son 10 gün istihbaratı diyerek "montaj kasetlerin piyasaya sürüleceği" iddiasını yazdı. Son olarak Edirne'de tutuklu olan Selahattin Demirtaş, karalama amaçlı videoların dolaşıma sokulacağının sinyalini verdi.

Mine Kırıkkanat 'çok can yakıcı' demişti

Tüm bunlar üzerinden kulislerde değişik senaryolar konuşulmaya başlandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Pis işler" dediği şeyin, gazeteci Mine Kırıkkanat'ın Eylül 2021'de Nokta TV canlı yayınında gündeme getirdiği "Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çok sarsıcı, çok can yakıcı bir dosya var. Bu dosya yandaş basının elinde" şeklinde özetlediği dosya olabileceği konuşulmaya başlandı.

O dosyanın bugün önemi bile kalmamış!

Mine Kırıkkanat, bugün iddiasından geri adım atarak kullanıldığını iddia etti. "2021 yılında Nokta TV'de söz ettiğim Kemal Kılıçdaroğlu dosyası, akçeli ve yüz kızartıcı hiç bir suçla ilgili değildir" diyen mine Kırıkkanat, "Bugün gelinen noktada, önemi bile kalmayan bu dosya içeriğiyle kullanılmak istendiğimi ve ilişikteki konuşmayı yaparak, ne yazık ki kullanıldığımı kabul etmek zorundayım. Hata ettim, özür dilerim…" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna oldum

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına çok karşı olduğunu itiraf eden Mina Kırıkkanat, "...ama sağladığı birlik, harcadığı çaba ve emekle cumhurbaşkanlığını herkesten fazla hak ettiğine ikna oldum" diyerek Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı.

İşte Mine Kırıkkanat'ın Twitter heabından yaptığı o paylaşım...

2021 yılında Nokta TV'de söz ettiğim Kemal Kılıçdaroğlu dosyası, akçeli ve yüz kızartıcı hiç bir suçla ilgili değildir. Bugün gelinen noktada, önemi bile kalmayan bu dosya içeriğiyle kullanılmak istendiğimi ve ilişikteki konuşmayı yaparak, ne yazık ki kullanıldığımı kabul etmek zorundayım. Hata ettim, özür dilerim…

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına çok karşı çıktım; ama sağladığı birlik, harcadığı çaba ve emekle cumhurbaşkanlığını herkesten fazla hak ettiğine ikna oldum. Tarihe geçecek önem ve değerde bir Cumhurbaşkanı olacağını düşünüyorum.