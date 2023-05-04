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Antalya'da tur otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Antalya'da tur otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde tur otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Ahmet Nizam (32) idaresindeki 07 YZ 557 plakalı otomobil, Kadriye Mahallesi Alan Caddesi'nde, karşı yönden gelen Y.Y'nin kullandığı 07 YGK 70 plakalı tur otobüsüyle çarpıştı.

Kazada sürücü Nizam, ambulans ile kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Gözaltına alınan Y.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ahmet Nizam'ın otellerde animasyoncu olarak çalıştığı öğrenildi.

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