Tunceli Belediyesi hizmet binası boşaltıldı!

Tunceli Belediyesi hizmet binası, yapılan performans analizinde depreme dayanıksız çıkınca binadaki birimler başka alanlara taşınmaya başlandı.

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İdari binanın yanı sıra itfaiye biriminin bulunduğu binanın da boşaltıldığını belirten Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, ilerleyen süreçte şehre yeni ve depreme dayanıklı binalar yapmayı planladıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden Tunceli de etkilenmişti. Kısa bir süre önce afet bölgesi kapsamına alınan Tunceli’de ilgili kurumlar tarafından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalarda Tunceli Belediyesi hizmet binası ile İtfaiye Müdürlüğü binasının da depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Performans analizi düşük çıkan İtfaiye Müdürlüğünün taşınma işlemi biterken, belediye hizmet binasındaki taşınma işlemleri devam ediyor.

Taşınma işlemine ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye olarak 6 Şubat depreminin ardından kent genelindeki yapı stoklarını incelemek amacıyla çalışma başlatıldığını söyledi. Maçoğlu, "Bu çalışmalarla birlikte performans analizi kötü çıkan binaların boşaltılması sonrasında yıkılmasıyla ilgili bir plan çalışması yürütüyoruz. Şu ana kadar 80’e yakın binanın sorunlu hale geldiğini gördük. Onlarla ilgili yıkım kararları çıkardık, resmi süreç devam ediyor. Yavaş yavaş boşaltıyoruz. Kamu binalarımız da öyle. Bizim de hem itfaiye hem de idari binamız standart performansın altında beton kalitesinde çıktı. Bu konuyla ilgili radikal karar almamız lazım. Eğer bir bina kötü çıkıyorsa boşaltılacaktır. İnsanların ölmesi, insanların zorluk çekmesini doğru bulmuyoruz. Ne kadar kötü bina varsa yavaş yavaş başlamak bile bizim için avantaj. Süreç içerisinde bunu yapmaya çalışıyoruz" dedi.

İşlemin kendileri açısından büyük maliyet olduğunu ifade eden Maçoğlu, "Hem yeni binanın yapılması hem taşıma hem de geçtiğimiz yerlerdeki tadilat ve tamiratlar büyük bir maliyet. Ama insanın canı her şeyden daha değerlidir. Gerekirse çadırda kalırız dışarıda kalırız ama o binaları boşaltmamız gerekiyor. Biz de bir planlama, bir proje yapıyoruz. İtfaiye ve idari binayla ilgili İller Bankası’na başvurularımızı yapacağız. Süreç içerisinde projeleri ona göre yapıp şehre yeni, güzel, depreme dayanıklı binalar yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, hizmet binasındaki taşınma nedeniyle bugün ve yarın mevcut binada hizmet verilemeyeceği belirtildi.