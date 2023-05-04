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HPV anti-kanser aşısı ihmal edilmemeli!

HPV anti-kanser aşısı ihmal edilmemeli!

Uzman Dr. Meltem Öner Karaçay, servikal ve anal kanserin en önemli sebeplerinden olan Human Papilloma Virüse (HPV) karşı geliştirilen aşının anti-kanser aşılardan biri olması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

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Henüz ülkemizde rutin aşı uygulamaları içerisinde yer almayan ve ücrete tabi olan bu aşının, uygulanmasındaki öncelikli hedefin henüz cinsel teması olmadan her iki cinsiyetteki adolesanlar için koruma sağladığını dile getirdi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Meltem Öner Karaçay, "Rutin aşı takviminde olan ülkelerde aşı uygulamaları genellikle 9 ila 15 yaş arasında belirlenen takvimlerde yapılır. Bununla birlikte bu aşının yakın geçmişte üretilen bir aşı olması nedeniyle erişkin bireylere de uygulanma önerisi bulunmaktadır. Aşı uygulanmasındaki temel amacın HPV enfeksiyonunu gelişmeden önlemek olması nedeniyle genç yaşta aşılanma önerilse de erişkin yaş (18 yaş ve üzeri) uygulamalarının bir zararı yoktur ve bireyler daha önceden enfekte olmadıysa yine yüksek koruyuculuk sağlamaktadır" dedi.

2022 yılı Ekim ayı itibarıyla ülkemizde de temin edilebilen aşının rekombinant teknolojisiyle üretildiğini, geçmişten günümüze kadar 2, 4 ve çok yakın bir zamanda da 9 valan türünün piyasaya sunulduğunu belirten Karaçay, söz konusu aşının 200'e yakın alt tipi olan HPV’nin kanser ve genital siğil gelişimi ile en çok ilişkili tiplerini içinde barındıracak şekilde hazırlandığını ifade etti.

9-15 yaş aralığındaki gruplar için 4 veya 9 valan aşının iki dozluk takvim çerçevesinde uygulanabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Meltem Öner Karaçay, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İlk enjeksiyon belirlenen bir tarihte gerçekleştirildikten sonra ikinci enjeksiyon ilk enjeksiyon sonrası 5-13 ay arasındaki bir zamanda verilir ve böylece şema tamamlanmış olur. Eğer ikinci doz, ilk dozdan sonraki 5 aydan önce uygulanırsa, üçüncü doz mutlaka uygulanmalıdır. Aşılar arası minimum süreye uyulmalıdır, şemaya ara verildiğinde kalındığı yerden devam edilebilir fakat öncelikli öneri olarak üç dozun hepsinin bir yıl içerisinde verilmesi sağlanmalıdır.”

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