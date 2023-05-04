Kimler bakan olacak kulisi! Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın gazeteci açıkladı işte o isimler...

CHP lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal kılıçdaroğlu7na en yakın gazetecilerin bayında gelen Fikret Bila, seçimin kazanılması durumunda kimin hangi bakanlık koltuğuna oturacağını açıkladı. İşte CHP'deki kim bakan olacak kulisleri...

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Gazeteci Fikret Bila, Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın programına telefonla bağlanarak CHP kulislerinde konuşulanları aktardı. “Henüz liderler düzeyinde bakanlıkların bölüşümü yapılmadı, bu seçimden sonra gerçekleşecek ama partilerin eğilimi ortaya çıktı” diyen Bila, hangi isimlerin hangi bakanlık için düşünüldüğünü açıkladı. İşte Bla'nın verdiği bilgilere göre CHP'de bakanlık koltuğuna oturacak isimler ve oturacakları bakanlık koltukları...

CHP üç bakanlığı mutlaka istiyor

- Ankara’da CHP cenahında daha çok isimler dillendiriliyor kim hangi bakanlığa gelecek diye. Henüz tabii liderler düzeyinde bakanlıkların bölüşümü yapılmadı. Bu seçimden sonra gerçekleşecek ama partilerin eğilimi ortaya çıktı.

- Örneğin CHP’nin mutlaka ve mutlaka İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nı almak istediği şeklinde bir bilgi sahibiyiz. Bunun da nedenini şöyle izah ediyor uzmanlar, bu üç bakanlık da siyaset üstü bakanlıktır. Biri adalet dağıtır biri güvenliği sağlar, biri de ulusal çıkarları korur.

- Bu üç bakanlıkta yapı çok bozuldu. Devlet gelenekleri ortadan kaldırıldı. Üç bakanlık da ak partinin bir aparatı olarak kullanılıyor. Öncelikle bunları düzeltmeliyiz. CHP bunları düzeltmeye taliptir.

Adalet; Erkek, İçişleri; Özkoç

- Örneğin adalet bakanlığı için milletvekili adayı olmayan CHP’liler üzerinde durmak lazım. Örneğin Adalet Bakanlığı için Muharrem Erkek’in adı geçiyor.

- İçişleri Bakanlığı için Engin Özkoç ismi geçiyor.

Dışişleri için Selin Sayek Böke

- Dışişleri için henüz bir isim telaffuz edilmedi ama Selin Sayek Böke’den ve Ünal Çeviköz’den söz edenler var.

- Özellikle kadın bakan olacağı vurgulanıyor. Kadın kolları genel başkanı Aylin Nazlıaka var, yine milletvekili olmayan Suzan Şahin var. İşte sayın bir iki isim telaffuz etti biliyorsunuz Çanakkale’de Balıkesir’de. Çanakkale ve Balıkesir’in birer bakanı olacağını söyledi.

Enerji Bakanlığı için Ahmet Akın...

- Muharrem Erkek zaten Çanakkale milletvekiliydi, adalet Bakanlığı için onun ismi geçiyor. Enerji Bakanlığı için de Balıkesir milletvekili olan ama tekrar aday gösterilmeyen Ahmet Akın’ın ismi geçtiğini söyleyebiliriz.

Nazlıaka için iki bakanlık var

- Böyle isimler yavaş yavaş Millet İttifakı’nın gündeminde. Bu da şunu gösteriyor ki Millet İttifakı Sayın Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanacağından çok emin görünüyor.

- Aile, Çalışma sosyal bakanlıkları için Aylin Nazlıaka var. Yine deprem bölgesinden milletvekili olmayan Suzan Şahin var.