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Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ı emekli edip köşesine göndereceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ı emekli edip köşesine göndereceğiz

Türkiye sandık başına gidiyor. 14 Mayıs seçimlerine 10 gün kaldı.  Adayların programı hızla sürerken Kemal Kılıçdaroğlu, verdiği bir röportajda, "Erdoğan'ı emekli edip köşesine göndereceğiz. Sessizce geri adım atacak. Kimsenin bu konuda bir kaygısı olmasın" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu öte yandan seçim günü 'uyanık' olacaklarını belirtti.

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 Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz yayın kuruluşu BBC'den Orla Guerin'e konuştu.  "Ne pahasına olursa olsun Türkiye'ye özgürlük ve demokrasi getirme vaadinde bulunuyoruz. " ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ı emekli edip köşesine göndereceğiz. Sessizce geri adım atacak. Kimsenin bu konuda bir kaygısı olmasın" dedi.

 Kılıçdaroğlu, "Özgür medya ve tam yargı bağımsızlığı istiyoruz. Erdoğan öyle düşünmüyor. Daha otoriter olmak istiyor" yorumunu yaptı.

YSK'ya karşı uyanık olacağız

Seçimde bir güven ortamının tesis edilemediğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nın ne Yüksek Seçim Kurulu'na ne de hakimlerine güvendiğini" söyledi. CHP lideri, "Seçim günü 'uyanık' olacaklarını" belirtti ve şöyle devam etti:

"Bütün sandıklarda birden fazla gözlemci bulundurarak oyların doğru, güvenli bir şekilde kullanılmasını ve sayımların sağlıklı yapılmasını sağlamak istiyoruz. Bunun için bir buçuk yıldır çok çalışarak önlemler alıyoruz."

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