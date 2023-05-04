Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve çalışanlara müjde! Temmuz ayını işaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da vatandaşlarla buluştu. Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da vatandaşlarla buluştu. E0konomi ve çalışma hayatına yönelik önemli mesajlar veren Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu oyunu 14 Mayıs'ta bozacağız"

Selo ne yaptı diyor. Daha ne yapacak! Bizim Yasin Börü evladımızı şehit ettiler. Daha ne olacak bay bay Kemal. Kandil'den selam geliyor bay bay Kemal'e...Bunların ezanı, dini, kitabı yok. Kürt kardeşlerim Kandil'dekilere bakıp yanlış yola gitmesinler. Kürt kardeşlerimi çok aldattılar. Bu oyunu 14 Mayıs'ta bozmaya var mıyız?

"Bunlar vatansever değil"

Atatürk Havalimanı'ndaki Teknofest'i hazmedebildiler mi? Aynı yere ABD'li şirketlere devretme sözü veriyorlarmış. Ben o kişilerle 15 sene önce görüştüm. 15 yıl oldu gelmediler. Bunlar vatansever değil, milliyetperver değil. burada bu yatırımları yapanlar ortada. İHA'ları, SİHA'ları yapan kim Baykar. Akıncı'yı yapan kim Baykar. Bu milletin öz evlatları ile onları mukayese edemeyiz. Tefeciler bunlara 300 milyar dolar verecekmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar utanmazlık olmaz.

"Temmuz ayında iyileştirmeler yapacağız"

Yaptıklarımızı anlatmaya saatler yetmez eksikler de önümüzdeki dönemde aşılacak. Çarşıda pazarda yaşanan pahalılığı yine biz aşarız. Enflasyon geçtiğimiz ay itibarıyla yüzde 43'e indi. İnşallah her ay bu şekilde azala azala devam edecek.

Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız.

"Cumhur İttifakı olarak karşıyız"

Şimdi de ilk evim ile bin 500 konut inşa edecek, ilk arsamla 2 bin alt yapısı hazır arsa vereceğiz. Bana diyorlar ki bay bay Kemal'e neden uğraşıyorsun. Adam yalan söylüyor. Belki doğru söylemeye başlar. Giresun'a uğramış yalanı söylemiş yine. Biz LGBT'ci değiliz, karşıyız. CHP, İYİ Parti, HDP LGBT'ci. Biz Cumhur İttifakı olarak karşıyız bizim için aile kutsaldır. Biz güçlü aile güçlü millettir demektir böyle bugünlere geldik.

"Faturalar düşmeye devam edecek"

Hep birlikte uğraşıp 40 günde elleri ile kalp yapmayı öğrendiler. Gelen doğal gaz faturalarındaki notu gördünüz değil mi? Her ay 25 metreküplük kullanımınız faturanızdan düşürülmeye devam edecek. Gabar'daki petrol müjdemizi paylaştık. Togg artık yollarda. Ne kadar birileri değersizleştirmeye çalışsa da bu başarı hepimize güç verdi. Dün Trabzon'da Zigana Tüneli'nin açılışını yaptık. Bay bay Kemal yolun uğrarsa o güzellikleri gör.