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Türkmen Bakan Maruf, IKBY Meclisinde etnik grupların kotasının 20'ye çıkarılmasını talep etti

Türkmen Bakan Maruf, IKBY Meclisinde etnik grupların kotasının 20'ye çıkarılmasını talep etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, etnik grupların IKBY Meclisindeki milletvekili kotasının 11'den 20'ye çıkarılması talebini yineledi.

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Türkmen Bakan Maruf, Erbil'de diplomatik misyonlar, siyasiler, etnik ve dini gruplardan temsilcilerin katılımıyla düzenlenen "Birlikte Yaşam" konulu konferansta konuştu.

Bölgede etnik ve dini gruplar arasında güzel bir "birlikte yaşam anlayışı" olduğunu söyleyen Maruf, "Bölgedeki etnik ve dini grupların korunmasıyla ilgili 9 maddeden oluşan bir yasa var. Bu yasa mühimdir. Bu yasanının günümüzde veya gelecekte aktif bir şekilde pratikte uygulanması gerekir." dedi.

IKBY Meclisinde etnik gruplara ayrılan kotanın önemli olduğuna işaret eden Maruf, "Biz 11 kotanın az olduğunu, 20'ye çıkarılmasını talep etmiştik; bugün de bunu talep ediyoruz." diye konuştu.

Maruf, ayrıca, IKBY seçimlerinin tek merkezli olmasını ve seçimlerin bu yıl gerçekleşmesini desteklediğini dile getirdi.

IKBY'de kota sistemine tabi Türkmenler 5, Hristiyanlar ise 6 milletvekili ile Mecliste temsil ediliyor.

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